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Главная Новости дня Шмигаль объяснил, как Россия изменила удары по энергетике перед зимой

Шмигаль объяснил, как Россия изменила удары по энергетике перед зимой

Ua ru
16 октября 2026 17:32
Шмыгаль предупредил об угрозе для энергетики со стороны российских дронов с кумулятивными зарядами
Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: Верховная Рада Украины

Российские оккупанты изменили тактику атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и стали чаще использовать беспилотники с кумулятивными зарядами. Такие дроны повреждают опоры и линии электропередач, а ежедневные удары создают дополнительную нагрузку на энергетиков. В то же время крупные энергетические объекты усилили защиту, а Украина уже получила более 33 тысяч тонн оборудования для восстановления системы и подготовки к зиме.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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Шмыгаль рассказал о новой угрозе для энергосистемы

По словам Шмыгаля, Украина учла опыт предыдущих отопительных сезонов и усилила защиту генерирующих мощностей и объектов передачи электроэнергии. В то же время Россия продолжает атаковать энергосеть десятками беспилотников ежедневно.

"Враг, безусловно, меняет тактику. Стратегия остается прежней — оставить нас без электричества, воды, без отопления. Но тактика меняется", — подчеркнул Шмыгаль.

Министр отметил, что новые дроны с кумулятивными зарядами представляют угрозу для опор и линий электропередач. По его словам, энергетики оперативно устраняют повреждения, однако из-за большого количества атак их последствия ощущают на себе жители украинских городов.

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Особенно сложной остается ситуация в Киеве, который, по словам Шмыгаля, подвергается постоянным российским атакам днем и ночью. В то же время министр не раскрыл подробности новых мер противодействия. Он заявил, что эта информация является закрытой.

Отдельно Шмыгаль сообщил о международной помощи для энергетического сектора. По его словам, при поддержке партнеров в Украину уже доставили более 33 тысяч тонн различного энергетического оборудования для нужд всех регионов.

Как писали Новини.LIVE, зимой в Украине возможны плановые и аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал среди городов с повышенными рисками Киев, Одессу и Кривой Рог, а также населенные пункты вблизи линии фронта. Несмотря на усиление защиты энергообъектов и подготовку к холодам, полностью исключить перебои с электроснабжением невозможно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на российские атаки по энергетической инфраструктуре, в частности на попытки вызвать масштабные отключения света. Он подчеркнул, что Россия получит ответ в случае новых ударов по украинской энергосистеме. В то же время Зеленский подчеркнул важность санкций против РФ, продолжения обмена пленными и возможных договоренностей об энергетическом перемирии.

Денис Шмыгаль Верховная Рада сфера энергетики зима атака час вопросов к Правительству
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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