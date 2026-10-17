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Главная Новости дня Зеленский: россияне расширили масштабы своей антиэнергетической операции

Зеленский: россияне расширили масштабы своей антиэнергетической операции

Ua ru
17 октября 2026 12:04
Зеленский: РФ пытается устроить в Украине блэкаут перед зимой
Срочная новость

Накануне россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике: были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в различных регионах Украины. Продолжаются восстановительные работы, в которых задействованы все необходимые службы и все доступные силы украинских энергетических компаний. Благодарю каждого и каждую, кто работает практически без перерыва, чтобы восстановить свет.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Удары были нанесены также по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей. Россияне расширили масштабы своей антиэнергетической операции и пытаются максимально распылить наши резервы и восстановительные возможности. Только с 19 часов вчера и до 7 утра сегодня против нашей энергетики, против наших городов и общин было применено более 320 реактивных и бензиновых «шахидов», а также баражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты. И хотя значительную часть наших воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов – и именно по энергетике – имеет, к сожалению, много негативных последствий.

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Важно, что уже подготовлены новые пакеты поддержки для Украины от наших европейских партнеров. Я благодарен им за это. И важно, чтобы также все в Америке видели, что на самом деле происходит. В то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке, к сожалению, было принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был оказать действительно действенное давление на Россию с целью прекращения этой войны. Этот закон мог — и ещё может! — очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос в пользу этого имеет значение.

Россия пытается устроить в Украине блэкаут прямо перед зимой. Россия пытается оставить миллионы наших людей без электричества и отопления. Давление необходимо, чтобы это остановить. Американский санкционный блэкаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина — всё это только побуждает его продолжать наносить удары. Нужно не сдавать позиции и пытаться закончить войну. Закончить, а не дать Путину все основания продолжать её бесконечно. Спасибо всем, кто действительно борется за мир и помогает Украине!

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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