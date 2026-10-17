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Главная Новости дня Российские атаки на энергообъекты привели к отключению электричества

Российские атаки на энергообъекты привели к отключению электричества

Ua ru
17 октября 2026 11:03
Атаки на энергосистему Украины 17 октября: ситуация с электроснабжением dtek-kem.com.ua
Работники электросетей. Фото: dtek-kem.com.ua

Министерство энергетики Украины обнародовало оперативную информацию о работе энергосистемы по состоянию на утро субботы, 17 октября. В ведомстве рассказали о последствиях ночных и утренних ударов по энергетической инфраструктуре, ходе восстановительных работ и ограничениях, действующих из-за повреждений сетей после предыдущих атак.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Новини.LIVE.

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В каких областях атаковали энергообъекты

Ночью и утром 17 октября российские войска атаковали энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.

В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения. Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение более чем полумиллиона потребителей.

"Ремонтные работы продолжаются везде, где позволяет обстановка с безопасностью. Восстановительные работы затрудняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных обстрелов", — отметили в Минэнерго.

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Где действуют графики отключения света

Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, сегодня в ряде регионов действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Также во всех областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Такие меры призваны помочь избежать перегрузки сетей и предотвратить масштабные аварии.

Актуальные графики отключений публикуются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения. Узнать об изменениях в электроснабжении можно на страницах облэнерго соответствующего региона.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины и стали чаще использовать беспилотники с кумулятивными зарядами. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, крупные энергетические объекты усилили защиту, а Украина получила более 33 тысяч тонн оборудования для восстановления системы и подготовки к зиме.

Также Новини.LIVE писали, что, несмотря на значительные ресурсы, вложенные в подготовку энергосистемы к морозам, удары баллистическими ракетами и беспилотниками могут приводить к новым отключениям электроэнергии. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал о регионах с наибольшими рисками и оценивал уровень защиты критической инфраструктуры.

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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