Працівники електромереж. Фото: dtek-kem.com.ua

Оперативну інформацію про роботу енергосистеми станом на ранок суботи, 17 жовтня оприлюднило Міністерство енергетики України. У відомстві розповіли про наслідки нічних і ранкових ударів по енергетичній інфраструктурі, хід відновлювальних робіт і обмеження, які діють через пошкодження мереж після попередніх атак.

Про це повідомляє Міненерго, передає Новини.LIVE.

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У яких областях атакували енергооб’єкти

Уночі та вранці 17 жовтня російські війська атакували енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

Унаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання. Енергетикам уже вдалося повернути світло понад пів мільйона споживачів.

"Ремонтні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та загрозою повторних обстрілів", — зазначили в Міненерго.

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Де діють графіки відключення світла

Через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками, сьогодні в низці регіонів застосовують графіки погодинних відключень електроенергії.

Також в усіх областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Такі заходи мають допомогти уникнути перевантаження мереж і запобігти масштабним аваріям.

Актуальні графіки відключень публікують на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Дізнатися про зміни в електропостачанні можна на сторінках обленерго відповідного регіону.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України та почали частіше використовувати безпілотники з кумулятивними зарядами. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, великі енергетичні об’єкти посилили захист, а Україна отримала понад 33 тисячі тонн обладнання для відновлення системи та підготовки до зими.

Також Новини.LIVE писали, що попри значні ресурси, вкладені в підготовку енергосистеми до морозів, удари балістичними ракетами та безпілотниками можуть призводити до нових знеструмлень. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав про регіони з найбільшими ризиками та оцінював рівень захисту критичної інфраструктури.