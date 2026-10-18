Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 18 октября, сообщил о последствиях ночной российской атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах страны. В Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях россияне наносили удары по подстанциям, из-за чего десятки тысяч семей остались без света. Также под удары попали жилые дома: двое человек погибли, ещё 12 получили ранения, среди них двое детей. Утром российские войска атаковали сельскохозяйственное предприятие на Волыни.

Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Россия за неделю применила почти 2700 ударных дронов

По словам главы государства, с момента объявления президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия российские войска нанесли 76 целенаправленных ударов по украинской энергетике и нефтегазовому сектору.

Всего за прошедшую неделю Россия выпустила по Украине почти 2700 ударных беспилотников, 1700 авиабомб и 66 ракет. Большинство ракет были баллистическими.

"Главные цели этих ударов — именно энергетика, россияне пытаются вызвать блэкаут", — написал президент.

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Он также сообщил, что украинские энергетики и ремонтные бригады работают практически круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение.

Зеленский призвал США усилить давление на Россию

"И Америка должна видеть, что Россия не идет навстречу в ответ на снятие санкций или заключение соглашений. Наоборот, каждый сигнал о возможности наживы они воспринимают как доказательство того, что ставка на войну работает и можно воевать дальше", — заявил Зеленский.

Он убежден, что продолжение войны связано с позицией Кремля, а не с действиями Украины, которая защищается от российской агрессии.

"Именно на Россию нужно оказывать давление, чтобы у мира был шанс", — подытожил президент.

Сообщение Владимира Зеленского. Скриншот: facebook.com/zelenskyy.official

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне расширили масштабы своей антиэнергетической операции и в ходе одной из предыдущих масштабных российских атак под удар попали более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины.

Также Новини.LIVE писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял об отсутствии четко определенных условий энергетического перемирия, о котором объявил президент США Дональд Трамп. В Кремле утверждали, что договоренности о прекращении атак на энергообъекты не были должным образом конкретизированы.