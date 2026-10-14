В Кремле заявили об отсутствии конкретных условий энергетического перемирия Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: российские СМИ

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продолжение ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины, сославшись на отсутствие конкретных условий так называемого энергетического перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом. В Кремле считают, что договоренности о прекращении атак на энергетические объекты не были должным образом конкретизированы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Пескова российским СМИ.

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Последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС Харьковской области

Песков объяснил удары РФ по энергетике Украины

Спикер Кремля заявил, что инициатива Трампа по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре не содержала конкретизированных условий. Именно отсутствием четко определенных положений Песков объяснил продолжение российских атак на украинские энергетические объекты.

"Каковы очерченные рамки энергетического перемирия, что это означает? Было ли это конкретизировано?" — спросил Песков.

После отрицательного ответа журналистов пресс-секретарь Кремля заявил, что работа над соответствующими договоренностями продолжается. Он также отверг возможность обвинять Россию в несоблюдении перемирия.

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Россия атаковала украинские ТЭЦ после заявления Трампа

Трамп 11 октября объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны согласились прекратить взаимные удары по энергетическим объектам.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые услышал о такой договоренности. При этом он подтвердил готовность Киева прекратить атаки на российскую энергетику при условии аналогичных действий Москвы.

В ночь на 14 октября российские войска осуществили новую массированную атаку на Украину, применив 39 ракет и 128 беспилотников. Основными целями стали ТЭЦ Киева, Киевской и Харьковской областей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ограничения работы Starlink могут ослабить защиту Украины от российских реактивных "Шахедов". Советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов объяснил, что спутниковую связь используют в работе дронов-перехватчиков. Новые ограничения угрожают эффективности одного из средств противодействия воздушным целям.

Также Новини.LIVE писал, что международные партнеры предупредили Украину о трех из четырех волн баллистических атак в ночь на 14 октября. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что информация о первой волне ударов не поступала.