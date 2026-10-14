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У Кремлі прокоментували порушення енергетичного перемир'я

Ua ru
14 жовтня 2026 16:53
У Кремлі заявили про відсутність конкретних умов енергетичного перемир'я Трампа
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував продовження ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України, пославшись на відсутність конкретних умов так званого енергетичного перемир'я, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. У Кремлі вважають, що домовленості щодо припинення атак на енергетичні об'єкти не були належним чином конкретизовані.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Пєскова росЗМІ.

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Наслідки російських обістрілів. Фото: ДСНС Харківщини

Пєсков пояснив удари РФ по енергетиці України

Речник Кремля заявив, що ініціатива Трампа щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі не містила конкретизованих умов. Саме відсутністю чітко визначених положень Пєсков пояснив продовження російських атак на українські енергетичні об'єкти.

"Які окреслені межі енергетичного перемир'я, що це означає? Чи було це конкретизовано?" — запитав Пєсков.

Після негативної відповіді журналістів речник Кремля заявив, що робота над відповідними домовленостями триває. Він також заперечив можливість звинувачувати Росію в недотриманні перемир'я.

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Наслідки російських обістрілів. Фото: ДСНС Рівненщини

Росія атакувала українські ТЕЦ після заяви Трампа

Трамп 11 жовтня оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися припинити взаємні удари по енергетичних об'єктах.

Однак Президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше почув про таку домовленість. При цьому він підтвердив готовність Києва припинити атаки на російську енергетику за умови аналогічних дій Москви.

У ніч проти 14 жовтня російські війська здійснили нову масовану атаку на Україну, застосувавши 39 ракет і 128 безпілотників. Основними цілями стали ТЕЦ Києва, Київської та Харківської областей.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що обмеження роботи Starlink можуть послабити захист України від російських реактивних "Шахедів". Радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов пояснив, що супутниковий зв'язок використовують у роботі дронів-перехоплювачів. Нові обмеження загрожують ефективності одного із засобів протидії повітряним цілям.

Також Новини.LIVE писав, що міжнародні партнери попередили Україну про три з чотирьох хвиль балістичних атак у ніч проти 14 жовтня. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що інформація про першу хвилю ударів не надходила.

Дмитро Пєсков обстріли Кремль енергетика енергетичне перемир'я
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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