Партнери не попередили про перший запуск балістики: заява Юрія Ігната

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: photo.mediacenter.org.ua

Під час нічного ракетного удару Росії партнери України передали дані про загрозу не одразу. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, перша атака ворога минула без сповіщення від союзників, проте щодо наступних трьох хвиль балістики військові отримали всі попередження.

Про це він повідомив у коментарі для "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Сталася затримка сповіщення під час першого удару балістикою

Західні партнери передали Україні інформацію про запуск російських балістичних ракет із запізненням, пропустивши початок нічної комбінованої атаки. Першу хвилю ворожого обстрілу українським підрозділам довелося відбивати без зовнішньої допомоги від союзницьких систем спостереження.

"Багато хто цікавиться, чи були повідомлення від партнерів. Перше повідомлення ми дали близько 22:40 про те, що не було повідомлень від партнерів про балістику", — сказав Ігнат.

Після пропущеного першого етапу ситуація з інформуванням суттєво змінилася. За словами речника Повітряних сил, уже під час наступних трьох хвиль нападів іноземні партнери оперативно фіксували пуски ворожих засобів ураження та вчасно передавали відповідні попередження українському командуванню.

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Відтак дані щодо застосування російських балістичних комплексів у трьох завершальних хвилях атаки прийшли українським військам в повному обсязі, що дало змогу завчасно підготувати розрахунки протиповітряної оборони.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський підтвердив, що про нові домовленості між Трампом і Кремлем українське керівництво ніхто заздалегідь не попереджав. Про все дізналися постфактум зі звичайного посту в соцмережі. Водночас Зеленський заявив, що військовим справді передали чіткий ультиматум, що якщо нальоти на російські нафтопереробні заводи не припиняться, американці готові перекрити передачу розвідданих.

Тим часом у середу вранці Київ знову накрило балістикою. Кияни повідомляли, що перший вибух стався до повітряної тривоги. Влучання зафіксували в кількох районах міста: троє людей загинули, понад 30 дістали поранення. Через чергове ураження критичних енергооб'єктів у столиці одразу зникли світло й вода, а також почалися перебої в русі громадського транспорту. Основний удар припав на ТЕЦ-4.