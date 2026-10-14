Партнеры не предупредили о первом запуске баллистической ракеты: заявление Юрия Игната

Пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: photo.mediacenter.org.ua

Во время ночного ракетного удара со стороны России партнеры Украины не сразу передали данные об угрозе. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, первая атака врага прошла без предупреждения со стороны союзников, однако в отношении следующих трех волн баллистических ракет военные получили все предупреждения.

Об этом он сообщил в комментарии для "РБК-Украин", передает Новини.LIVE.

Реклама

Произошла задержка оповещения во время первого удара баллистическими ракетами

Западные партнеры передали Украине информацию о запуске российских баллистических ракет с опозданием, пропустив начало ночной комбинированной атаки. Первую волну вражеского обстрела украинским подразделениям пришлось отражать без внешней помощи со стороны союзных систем наблюдения.

"Многие интересуются, были ли сообщения от партнеров. Первое сообщение мы дали около 22:40 о том, что не было сообщений от партнеров о баллистических ракетах", — сказал Игнат.

После пропущенного первого этапа ситуация с информированием существенно изменилась. По словам представителя Воздушных сил, уже во время следующих трех волн атак иностранные партнеры оперативно фиксировали пуски вражеских средств поражения и своевременно передавали соответствующие предупреждения украинскому командованию.

Читайте также:

В результате данные о применении российских баллистических комплексов в трех заключительных волнах атаки поступили украинским войскам в полном объеме, что позволило заблаговременно подготовить расчеты противовоздушной обороны.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подтвердил: об новых договоренностях между Трампом и Кремлем украинское руководство никто заранее не предупреждал. Об этом узнали постфактум из обычного поста в соцсети. В то же время Зеленский заявил, что военным действительно был выдвинут четкий ультиматум: если налеты на российские нефтеперерабатывающие заводы не прекратятся, американцы готовы перекрыть передачу разведданных.

Тем временем в среду утром Киев снова подвергся ракетному обстрелу. Киевляне сообщали, что первый взрыв произошел до объявления воздушной тревоги. Попадания зафиксировали в нескольких районах города: три человека погибли, более 30 получили ранения. Из-за очередного поражения критически важных энергообъектов в столице сразу пропали свет и вода, а также начались перебои в движении общественного транспорта. Основной удар пришелся на ТЭЦ-4.