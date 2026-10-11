Зеленський підтримав енергетичне перемир’я Трампа та чекає деталей від США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 11 жовтня, обговорив енергетичне припинення вогню, про яке заявив президент США Дональд Трамп, із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Українська сторона очікує від Вашингтона подробиць щодо ініціативи.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський заявив про підтримку деескалації

Глава держави наголосив, що Україна підтримує кроки, які допоможуть зупинити війну та забезпечити тривалий мир.

"Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в Росії підтримали. З нашого, українського боку завжди ПОВНА підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру. Дякую!", — написав Зеленський.

Що відомо про енергетичне перемир’я

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп оголосив про згоду України та Росії негайно запровадити енергетичне перемир’я. Водночас він не пояснив, як довго діятиме домовленість, на яких умовах і хто контролюватиме дотримання припинення ударів.

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Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що повідомлення Трампа стало для нього несподіванкою. Він наголосив, що Україна готова підтримати припинення вогню, якщо на нього погодиться Росія, та попросив американського лідера уточнити дату початку перемир’я.