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Головна Новини дня Зеленський: припинення вогню стало для мене новиною

Зеленський: припинення вогню стало для мене новиною

Ua ru
11 жовтня 2026 18:03
Зеленський про енергетичне перемир’я між Україною та РФ
Термінова новина. Ілюстрація: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та Росією стало для нього новиною. Водночас глава держави запевнив, що Україна готова погодитися на припинення вогню, якщо на це піде й російська сторона. Він також попросив президента США повідомити, коли саме має розпочатися перемир’я, якщо відповідної домовленості досягли Трамп і Путін.

Про це повідомили РБК-Україна та Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про енергетичне перемир’я

Новина доповнюється...

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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