Зеленський заявив про готовність України до енергетичного перемир’я з Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемирʼя. За його словами, Київ неодноразово пропонував цей крок президенту США Дональду Трампу та його команді.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю ABC News, передає Новини.LIVE.

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Енергетичне перемирʼя

"Цей тиждень був для нас дуже важким — не лише з геополітичної точки зору, а насамперед через масові атаки, російські атаки на наше цивільне населення та інфраструктуру. Так, вони 196 разів атакували наш енергетичний сектор. Це лише електроенергетика, а також 20 разів — газо- та нафтопровід. І вони вбили, на даний момент, 153 цивільних особи", — зазначив Зеленський.

За його словами, Росія не відчуває реального тиску та хоче продовжувати війну.

Глава держави розповів, що вже неодноразово заявляв Трампу та його команді, що Україна хоче миру та готова до перемирʼя, зокрема енергетичного, щоб обидві сторони утрималися від атак на об’єкти енергетики.

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"І якщо росіяни хочуть, щоб ми не завдавали ударів по їхніх дизельних заводах, нафтопереробних заводах тощо, ми просимо президента Трампа дати їм сигнал не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це справедлива угода. Це не найкраща угода. Найкраща угода — це уникнути війни, зупинити Путіна", — наголосив український лідер.

Водночас енергетичне перемирʼя може стати першим кроком. Для цього Росія не повинна атакувати Україну та вбивати людей, тоді країна припинить бити по дизелю та НПЗ.

Вибори в Україні

Зеленський також відреагував на слова Трампа про необхідність нового президента України. За його словами, обирати лідера мають українці.

"А зараз провести вибори дійсно складно: справа не тільки в тому, що це абсолютно небезпечно, а й у тому, що це суперечить нашому законодавству та нашій конституції. Але головне — це наявність відповідної інфраструктури безпеки для цього", — додав глава держави.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський допустив проведення виборів за умови 60-денного припинення бойових дій. Він наголосив, що для цього необхідна згода Путіна на встановлення відповідного перемир’я.

Крім того, Зеленський повідомляв, що упродовж цього тижня російські окупанти випустили по Україні понад 3 тисячі цілей. Йдеться про близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів.