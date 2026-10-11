Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию с Россией

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию. По его словам, Киев неоднократно предлагал этот шаг президенту США Дональду Трампу и его команде.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News, передает Новини.LIVE.

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Энергетическое перемирие

"Эта неделя была для нас очень тяжелой — не только с геополитической точки зрения, но прежде всего из-за массовых атак, российских атак на наше гражданское население и инфраструктуру. Так, они 196 раз атаковали наш энергетический сектор. Это только электроэнергетика, а также 20 раз — газо- и нефтепроводы. И они убили, на данный момент, 153 гражданских лица", — отметил Зеленский.

По его словам, Россия не испытывает реального давления и хочет продолжать войну.

Глава государства рассказал, что уже неоднократно заявлял Трампу и его команде, что Украина хочет мира и готова к перемирию, в частности энергетическому, чтобы обе стороны воздержались от атак на объекты энергетики.

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"И если россияне хотят, чтобы мы не наносили удары по их дизельным заводам, нефтеперерабатывающим заводам и т. п., мы просим президента Трампа дать им сигнал не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это справедливое соглашение. Это не самое лучшее соглашение. Лучшая сделка — это избежать войны, остановить Путина", — подчеркнул украинский лидер.

В то же время энергетическое перемирие может стать первым шагом. Для этого Россия не должна атаковать Украину и убивать людей, тогда страна перестанет наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.

Выборы в Украине

Зеленский также отреагировал на слова Трампа о необходимости нового президента Украины. По его словам, выбирать лидера должны украинцы.

"А сейчас провести выборы действительно сложно: дело не только в том, что это абсолютно опасно, но и в том, что это противоречит нашему законодательству и нашей конституции. Но главное — это наличие соответствующей инфраструктуры безопасности для этого", — добавил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский допустил проведение выборов при условии 60-дневного прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что для этого необходимо согласие Путина на установление соответствующего перемирия.

Кроме того, Зеленский сообщал, что в течение этой недели российские оккупанты нанесли по Украине более 3 тысяч ударов. Речь идет о примерно 1450 авиабомбах, 75 ракетах различных типов и более 1640 ударных дронах.