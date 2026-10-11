Зеленский назвал количество российских атак за неделю: более 3 тысяч целей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на протяжении этой недели российские оккупанты выпустили более 3 тысяч боеприпасов. Речь идет об авиабомбах, ракетах и дронах, большинство из которых реактивные. Глава государства поблагодарил все экстренные службы, которые всегда рядом с нашими людьми и ликвидируют последствия российских ударов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях в воскресенье, 11 октября, передает Новини.LIVE.

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Российские удары по Украине

Зеленский отметил, что только сегодня утром завершились поисково-спасательные работы в Запорожье. Там российские оккупанты убили 23 человека, четверо из них — дети.

Кроме того, вчера РФ нанесла удар по медицинскому учреждению, а этой ночью были нанесены удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам и объектам энергетики. Также утром противник атаковал пятиэтажный дом в Славянске, в результате чего полностью разрушен подъезд, а под завалами могут находиться люди.

Зеленский сообщил, что только за эту неделю россияне сбросили:

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около 1450 авиабомб;

75 ракет различных типов;

более 1640 ударных дронов, из которых около 60% — реактивные.

"Сегодня продолжим координацию с партнерами — состоятся переговоры с европейскими лидерами. Фактически ежедневно на разных уровнях координируем свои действия и работаем над дополнительными оборонными пакетами, прежде всего по ПВО и боеприпасам для боевой авиации. Все для защиты жизней наших людей и интересов Украины", — отметил глава государства.

Он заявил, что реальной причиной войны в Европе является только Россия. По словам Зеленского, уже сегодня реально остановить удары по энергетике, но российский диктатор Владимир Путин не хочет этого делать.

"Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 11 октября российские оккупанты атаковали Украину 116 дронами различных типов. Силы ПВО сбили и подавили 94 беспилотника.

В частности, этой ночью под российским обстрелом оказался Днепр. Враг повредил многоэтажное здание, склады и автомобили. В результате атаки люди получили ранения.