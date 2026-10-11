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Ночной удар по Днепру: среди пострадавших — дети

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11 октября 2026 05:51
Ночью 11 октября 2026 года россияне нанесли удары по Днепру
Многоэтажка в Днепре после обстрела в ночь на 11 октября 2026 года. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на воскресенье, 11 октября, россияне атаковали Днепр беспилотниками. В одном из районов получила повреждения многоэтажка, а в другом — загорелись несколько складов с продуктами, грузовики и легковые автомобили. Есть раненые.

Об этом со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщает Новини.LIVE.

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Уночі 11 жовтня 2026 року росіяни обстріляли Дніпро
Скриншот сообщений t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепра ночью 11 октября

Пострадали двое восьмилетних детей, 29-летняя девушка и 61-летний мужчина. Одну девочку госпитализировали. Она находится в состоянии средней тяжести. Остальные потерпевшие лечатся амбулаторно.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова сообщал, что вечером 10 октября армия РФ атаковала днепровскую девятиэтажку. По меньшей мере трое человек получили ранения. Взрывная волна повредила остекление в соседних домах.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу писал, что днем 11 октября в результате российского удара по Никопольскому району Днепропетровской области погиб 11-летний мальчик. Еще пять человек пострадали. Среди потерпевших — десятилетняя девочка и 12-летний мальчик.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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