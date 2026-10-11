Уночі 11 жовтня 2026 року росіяни завдали ударів по Дніпру

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У ніч проти неділі, 11 жовтня, росіяни атакували Дніпро безпілотниками. В одному з районів зазнала пошкоджень багатоповерхівка, а в іншому — загорілися кілька складів із продуктами, вантажівки та легкові автомобілі. Зазнали поранень люди.

Про це з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Дніпра вночі 11 жовтня

Постраждали двоє восьмирічних дітей, 29-річна дівчина та 61-річний чоловік. Одну дівчинку госпіталізували. Вона перебуває у стані середньої тяжкості. Інші потерпілі лікуються амбулаторно.

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