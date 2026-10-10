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Головна Новини дня Росія атакувала Дніпропетровщину та вбила 11-річну дитину

Росія атакувала Дніпропетровщину та вбила 11-річну дитину

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10 жовтня 2026 16:09
Росія вбила 11-річного хлопчика на Дніпропетровщині: поранені ще двоє дітей
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 10 жовтня, атакували Дніпропетровську область. Зокрема, через ворожий обстріл Нікопольщини загинув 11-річний хлопчик. Також відомо про двох травмованих дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпропетровщини 10 жовтня

"Через ворожу атаку на Нікопольщині загинув 11-річний хлопчик", — зазначив Ганжа.

Він повідомив, що російські окупанти скинули боєприпас з безпілотника у Покровській громаді.

Крім того, 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка отримали поранення. Наразі діти перебувають у лікарні.

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Допис очільника Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти скинули пʼять КАБів на житлові будинки в Запоріжжі. Президент України Володимир Зеленський відреагував та заявив, що так Росія "подякувала" за зняття санкцій на експорт дизелю. Внаслідок російського обстрілу загинули 12 людей, ще 14 поранені.

У Запорізькій ОВА оголосили, що 11 жовтня буде День жалоби за загиблими. На місцях руйнувань продовжують працювати рятувальники. Під завалами ще можуть залишатися люди.

війна діти Дніпропетровська область обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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