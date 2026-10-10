Росія вбила 11-річного хлопчика на Дніпропетровщині: поранені ще двоє дітей

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 10 жовтня, атакували Дніпропетровську область. Зокрема, через ворожий обстріл Нікопольщини загинув 11-річний хлопчик. Також відомо про двох травмованих дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпропетровщини 10 жовтня

"Через ворожу атаку на Нікопольщині загинув 11-річний хлопчик", — зазначив Ганжа.

Він повідомив, що російські окупанти скинули боєприпас з безпілотника у Покровській громаді.

Крім того, 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка отримали поранення. Наразі діти перебувають у лікарні.

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Допис очільника Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти скинули пʼять КАБів на житлові будинки в Запоріжжі. Президент України Володимир Зеленський відреагував та заявив, що так Росія "подякувала" за зняття санкцій на експорт дизелю. Внаслідок російського обстрілу загинули 12 людей, ще 14 поранені.

У Запорізькій ОВА оголосили, що 11 жовтня буде День жалоби за загиблими. На місцях руйнувань продовжують працювати рятувальники. Під завалами ще можуть залишатися люди.