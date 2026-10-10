Россия убила 11-летнего мальчика в Днепропетровской области: еще двое детей получили ранения

Россия атаковала Днепропетровскую область и убила 11-летнего ребенка
Российские оккупанты в субботу, 10 октября, атаковали Днепропетровскую область. В частности, в результате вражеского обстрела Никопольского района погиб 11-летний мальчик. Также известно о двух раненых детях.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Днепропетровской области 10 октября
"В результате вражеской атаки на Никопольский район погиб 11-летний мальчик", — отметил Ганжа.
Он сообщил, что российские оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника в Покровской громаде.
Кроме того, 12-летний мальчик и 10-летняя девочка получили ранения. Сейчас дети находятся в больнице.
Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты сбросили пять кассетных бомб на жилые дома в Запорожье. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это и заявил, что таким образом Россия "поблагодарила" за снятие санкций на экспорт дизельного топлива. В результате российского обстрела погибли 12 человек, ещё 14 получили ранения.
В Запорожской ОВА объявили, что 11 октября будет День траура по погибшим. На местах разрушений продолжают работать спасатели. Под завалами ещё могут оставаться люди.