Россия убила 11-летнего мальчика в Днепропетровской области: еще двое детей получили ранения

Спасатели устраняют последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 10 октября, атаковали Днепропетровскую область. В частности, в результате вражеского обстрела Никопольского района погиб 11-летний мальчик. Также известно о двух раненых детях.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский обстрел Днепропетровской области 10 октября

"В результате вражеской атаки на Никопольский район погиб 11-летний мальчик", — отметил Ганжа.

Он сообщил, что российские оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника в Покровской громаде.

Кроме того, 12-летний мальчик и 10-летняя девочка получили ранения. Сейчас дети находятся в больнице.

Читайте также:

Пост главы Днепропетровской ОВА. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты сбросили пять кассетных бомб на жилые дома в Запорожье. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это и заявил, что таким образом Россия "поблагодарила" за снятие санкций на экспорт дизельного топлива. В результате российского обстрела погибли 12 человек, ещё 14 получили ранения.

В Запорожской ОВА объявили, что 11 октября будет День траура по погибшим. На местах разрушений продолжают работать спасатели. Под завалами ещё могут оставаться люди.