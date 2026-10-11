Увечері 10 жовтня 2026 року РФ обстріляла багатоповерхівку у Дніпрі

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: є поранені
Пізно ввечері в суботу, 10 жовтня, російські військовослужбовці обстріляли Дніпро. "Шахед" влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Зазнали поранень щонайменше троє людей.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Дніпра ввечері 10 жовтня
Від вибуху зазнали пошкоджень прилеглі до багатоповерхівки будинки. Кількість вибитих вікон, імовірно, сягне декількох сотень.
Міські лікарні готові приймати постраждалих, а на місці атаки працюють комунальники. Обстеження території, яка зазнала російського удару, триватиме впродовж ночі.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу повідомляв, що вдень 10 жовтня армія РФ завдала удару по Нікопольському району Дніпропетровщини. Загинув 11-річний хлопчик. Ще двоє дітей і троє дорослих постраждали.
Також Новини.LIVE з посиланням на Департамент освіти і науки Запорізької міської ради писав, що внаслідок російської атаки КАБів на Запоріжжя 10 жовтня загинули 20 людей. Серед жертв атаки — двоє дітей: першокласниця Єлизавета Сорочишина та восьмикласниця Анна Мур-Зак. Ще 18 людей зазнали поранень.