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Головна Новини дня Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: є поранені

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: є поранені

Ua ru
11 жовтня 2026 02:01
Увечері 10 жовтня 2026 року РФ обстріляла багатоповерхівку у Дніпрі
Багатоповерхівка у Дніпрі після російського обстрілу 10 жовтня 2026 року. Фото: t.me/borys_filatovv

Пізно ввечері в суботу, 10 жовтня, російські військовослужбовці обстріляли Дніпро. "Шахед" влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Зазнали поранень щонайменше троє людей.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Новини.LIVE.

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Увечері 10 жовтня 2026 року армія РФ обстріляла Дніпро
Скриншот повідомлення t.me/borys_filatovv

Наслідки обстрілу Дніпра ввечері 10 жовтня 

Від вибуху зазнали пошкоджень прилеглі до багатоповерхівки будинки. Кількість вибитих вікон, імовірно, сягне декількох сотень.

Міські лікарні готові приймати постраждалих, а на місці атаки працюють комунальники. Обстеження території, яка зазнала російського удару, триватиме впродовж ночі.

Багатоповерхівка у Дніпрі після російського обстрілу 10 жовтня 2026 року
Багатоповерхівка у Дніпрі після удару РФ увечері 10 жовтня 2026 року. Фото: https://t.me/borys_filatovv

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу повідомляв, що вдень 10 жовтня армія РФ завдала удару по Нікопольському району Дніпропетровщини. Загинув 11-річний хлопчик. Ще двоє дітей і троє дорослих постраждали.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Департамент освіти і науки Запорізької міської ради писав, що внаслідок російської атаки КАБів на Запоріжжя 10 жовтня загинули 20 людей. Серед жертв атаки — двоє дітей: першокласниця Єлизавета Сорочишина та восьмикласниця Анна Мур-Зак. Ще 18 людей зазнали поранень.

Дніпро обстріли Борис Філатов війна в Україні постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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