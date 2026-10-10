Російська атака на Запоріжжя 10 жовтня: загинули 20 людей, серед них дві школярки

Розбір завалів у Запоріжжі. Фото: REUTERS/Stringer

Російські окупанти у суботу, 10 жовтня, атакували Запоріжжя КАБами. Зокрема, ворог вбив двох школярок. Йдеться про першокласницю Єлизавету Сорочишину та восьмикласницю Анну Мур-Зак. Загалом від російської атаки загинули вже 20 людей, а поранення отримали 18.

Про це повідомили пресслужба Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 жовтня

"10 жовтня російський авіаудар по Запоріжжю забрав життя двох дітей: Єлизавети Сорочишиної, учениці 1-А класу гімназії № 63, та Анни Мур-Зак, учениці 8-Б класу гімназії № 4. Двоє дівчат, у яких попереду мало бути ціле життя… Мрії, плани, щасливі моменти та ще стільки всього, що вони мали пережити", — йдеться у повідомленні.

Діти, яких вбила Росія у Запоріжжі 10 жовтня. Фото: facebook.com/osvita.zaporizhzhia

У Департаменті заявили, що неможливо знайти слова та збагнути, чому дитинство повинно закінчуватися так, чому батьки змушені оплакувати своїх дітей, а класи в школі назавжди втрачають тих, хто мав ще стільки всього попереду.

"Освітянська спільнота Запоріжжя висловлює щирі співчуття родинам загиблих дівчат, їхнім рідним, друзям, однокласникам, учителям і всім, кого торкнулася ця страшна трагедія. Проте жодні слова не вгамують цього болю. Світла пам’ять Єлизаветі та Анні. Невимовний біль і вічна скорбота… Ніколи не пробачимо", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 жовтня. Фото: REUTERS/Stringer

За інформацією "Суспільного", внаслідок російського удару загинули три покоління однієї родини — дівчинка, її мати та бабуся, які евакуювалися до Запоріжжя з Пологівського району. Батько дитини зник під час окупації, а старша донька виїхала з міста напередодні атаки.

Дитина загинула внаслідок влучання в іншу багатоповерхівку. Місцевий житель Ян розповів, що кинувся допомагати людям, щойно побачив дим. За його словами, через завали на третьому поверсі почали діставати людей — чоловіка, жінку і дитину.

"Дитина, на жаль, загинула, а чоловік із жінкою живі. Допомагали ДСНС, поліція і сусіди", — каже він.

Розбір завалів у Запоріжжі. Фото: REUTERS/Stringer

А у приватному секторі російські окупанти зруйнували житло місцевої жительки Наталії, родини якої в момент обстрілу не було вдома.

"Хати немає. Другий поверх склався взагалі. У хаті всі стінки попадали. Хата для життя непридатна. Слава Богу, нас тут не було. Бо якби ми тут були, то ми завжди ховалися там, де стіни в середину попадали. Якби ми були вдома, я б тут вже не стояла", — каже жінка.

Також місцевий житель Олександр дивом залишився живим після удару російської авіабомби, однак його оселя зазнала значних руйнувань. Чоловік розповів, що прокинувся близько 04:30 та почув вибухи. Після кількох гучних ударів він пішов на кухню заварити каву, а згодом вирішив скористатися туалетом. Саме це, за його словами, врятувало йому життя.

Вибухова хвиля вибила в будинку всі вікна та двері. На кухні утворилася велика діра, куди також влучили уламки.

Наталія Туманська, яка мешкає в одній із багатоповерхівок, пригадує, що вранці під час атаки її розбудив чоловік. Подружжя кинулося до коридору, однак за мить вибухова хвиля пронесла повз них речі, що були у квартирі.

Чоловік і жінка не постраждали, проте Наталія втратила матір, яка жила в сусідньому під’їзді.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя КАБами. Під ударом були житлові будинки. У ДСНС повідомили, що противник вбив 20 людей, також 18 отримали поранення.

Завтра у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими. Наразі пошуково-рятувальна операція на місцях ударів триває.

А тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомляв, що упродовж вересня російські окупанти використали близько 27 тисяч засобів ураження для атак на Запоріжжя та прилеглий район.