Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія у Запоріжжі вбила двох дітей: які наслідки атаки

Росія у Запоріжжі вбила двох дітей: які наслідки атаки

Ua ru
10 жовтня 2026 18:40
Російська атака на Запоріжжя 10 жовтня: загинули 20 людей, серед них дві школярки
Розбір завалів у Запоріжжі. Фото: REUTERS/Stringer

Російські окупанти у суботу, 10 жовтня, атакували Запоріжжя КАБами. Зокрема, ворог вбив двох школярок. Йдеться про першокласницю Єлизавету Сорочишину та восьмикласницю Анну Мур-Зак. Загалом від російської атаки загинули вже 20 людей, а поранення отримали 18.

Про це повідомили пресслужба Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та "Суспільне", передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 жовтня

"10 жовтня російський авіаудар по Запоріжжю забрав життя двох дітей: Єлизавети Сорочишиної, учениці 1-А класу гімназії № 63, та Анни Мур-Зак, учениці 8-Б класу гімназії № 4. Двоє дівчат, у яких попереду мало бути ціле життя… Мрії, плани, щасливі моменти та ще стільки всього, що вони мали пережити", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Запоріжжя 10 жовтня
Діти, яких вбила Росія у Запоріжжі 10 жовтня. Фото: facebook.com/osvita.zaporizhzhia

У Департаменті заявили, що неможливо знайти слова та збагнути, чому дитинство повинно закінчуватися так, чому батьки змушені оплакувати своїх дітей, а класи в школі назавжди втрачають тих, хто мав ще стільки всього попереду.

"Освітянська спільнота Запоріжжя висловлює щирі співчуття родинам загиблих дівчат, їхнім рідним, друзям, однокласникам, учителям і всім, кого торкнулася ця страшна трагедія. Проте жодні слова не вгамують цього болю. Світла пам’ять Єлизаветі та Анні. Невимовний біль і вічна скорбота… Ніколи не пробачимо", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:
Російський обстріл Запоріжжя 10 жовтня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 жовтня. Фото: REUTERS/Stringer

За інформацією "Суспільного", внаслідок російського удару загинули три покоління однієї родини — дівчинка, її мати та бабуся, які евакуювалися до Запоріжжя з Пологівського району. Батько дитини зник під час окупації, а старша донька виїхала з міста напередодні атаки.

Дитина загинула внаслідок влучання в іншу багатоповерхівку. Місцевий житель Ян розповів, що кинувся допомагати людям, щойно побачив дим. За його словами, через завали на третьому поверсі почали діставати людей — чоловіка, жінку і дитину.

"Дитина, на жаль, загинула, а чоловік із жінкою живі. Допомагали ДСНС, поліція і сусіди", —  каже він.

Атака Росії на Запоріжжя 10 жовтня
Розбір завалів у Запоріжжі. Фото: REUTERS/Stringer

А у приватному секторі російські окупанти зруйнували житло місцевої жительки Наталії, родини якої в момент обстрілу не було вдома.

"Хати немає. Другий поверх склався взагалі. У хаті всі стінки попадали. Хата для життя непридатна. Слава Богу, нас тут не було. Бо якби ми тут були, то ми завжди ховалися там, де стіни в середину попадали. Якби ми були вдома, я б тут вже не стояла", — каже жінка.

Також місцевий житель Олександр дивом залишився живим після удару російської авіабомби, однак його оселя зазнала значних руйнувань. Чоловік розповів, що прокинувся близько 04:30 та почув вибухи. Після кількох гучних ударів він пішов на кухню заварити каву, а згодом вирішив скористатися туалетом. Саме це, за його словами, врятувало йому життя.

Вибухова хвиля вибила в будинку всі вікна та двері. На кухні утворилася велика діра, куди також влучили уламки. 

Наталія Туманська, яка мешкає в одній із багатоповерхівок, пригадує, що вранці під час атаки її розбудив чоловік. Подружжя кинулося до коридору, однак за мить вибухова хвиля пронесла повз них речі, що були у квартирі.

Чоловік і жінка не постраждали, проте Наталія втратила матір, яка жила в сусідньому під’їзді.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя КАБами. Під ударом були житлові будинки. У ДСНС повідомили, що противник вбив 20 людей, також 18 отримали поранення.

Завтра у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими. Наразі пошуково-рятувальна операція на місцях ударів триває.

А тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомляв, що упродовж вересня російські окупанти використали близько 27 тисяч засобів ураження для атак на Запоріжжя та прилеглий район. 

війна діти вбивство Запоріжжя обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації