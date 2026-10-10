Российская атака на Запорожье 10 октября: погибли 20 человек, в том числе две школьницы

Расчистка завалов в Запорожье. Фото: REUTERS/Stringer

В субботу, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Запорожье КАБами. В частности, враг убил двух школьниц. Речь идет о первокласснице Елизавете Сорочишиной и восьмикласснице Анне Мур-Зак. Всего в результате российской атаки погибли уже 20 человек, а ранения получили 18.

Об этом сообщили пресс-служба Департамента образования и науки Запорожского городского совета и "Суспильне", передает Новини.LIVE.

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Последствия российского обстрела Запорожья 10 октября

"10 октября российский авиаудар по Запорожью унес жизни двух детей: Елизаветы Сорочишиной, ученицы 1-А класса гимназии № 63, и Анны Мур-Зак, ученицы 8-Б класса гимназии № 4. Две девочки, у которых впереди должна была быть целая жизнь… Мечты, планы, счастливые моменты и ещё столько всего, что им предстояло пережить", — говорится в сообщении.

Дети, которых убила Россия в Запорожье 10 октября. Фото: facebook.com/osvita.zaporizhzhia

В Департаменте заявили, что невозможно подобрать слова и понять, почему детство должно заканчиваться так, почему родители вынуждены оплакивать своих детей, а классы в школе навсегда теряют тех, у кого впереди было ещё столько всего.

"Образовательное сообщество Запорожья выражает искренние соболезнования семьям погибших девочек, их родным, друзьям, одноклассникам, учителям и всем, кого коснулась эта страшная трагедия. Однако никакие слова не успокоят эту боль. Светлая память Елизавете и Анне. Невыразимая боль и вечная скорбь… Мы никогда не простим", — говорится в сообщении.

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Последствия российского обстрела Запорожья 10 октября. Фото: REUTERS/Stringer

По информации "Суспильного", в результате российского удара погибли три поколения одной семьи — девочка, её мать и бабушка, которые эвакуировались в Запорожье из Пологовского района. Отец ребёнка пропал во время оккупации, а старшая дочь уехала из города накануне атаки.

Ребёнок погиб в результате попадания в другой многоэтажный дом. Местный житель Ян рассказал, что бросился на помощь людям, как только увидел дым. По его словам, через завалы на третьем этаже начали извлекать людей — мужчину, женщину и ребёнка.

"Ребенок, к сожалению, погиб, а мужчина с женщиной живы. Помогали ГСЧС, полиция и соседи", — говорит он.

Разбор завалов в Запорожье. Фото: REUTERS/Stringer

А в частном секторе российские оккупанты разрушили дом местной жительницы Натальи, семьи которой в момент обстрела не было дома.

"Дома нет. Второй этаж вообще обрушился. В доме все стены обрушились. Дом непригоден для проживания. Слава Богу, нас здесь не было. Ведь если бы мы были здесь, то всегда прятались там, где стены обрушивались внутрь. Если бы мы были дома, я бы здесь уже не стояла", — говорит женщина.

Также местный житель Александр чудом остался жив после удара российской авиабомбы, однако его дом получил значительные повреждения. Мужчина рассказал, что проснулся около 04:30 и услышал взрывы. После нескольких громких ударов он пошел на кухню заварить кофе, а затем решил сходить в туалет. Именно это, по его словам, спасло ему жизнь.

Взрывная волна выбила в доме все окна и двери. На кухне образовалась большая дыра, в которую также попали обломки.

Наталья Туманская, проживающая в одном из многоэтажных домов, вспоминает, что утром во время атаки её разбудил муж. Супруги бросились в коридор, однако через мгновение взрывная волна пронесла мимо них вещи, которые находились в квартире.

Мужчина и женщина не пострадали, однако Наталья потеряла мать, которая жила в соседнем подъезде.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Запорожья КАБами. Под ударом оказались жилые дома. В ГСЧС сообщили, что противник убил 20 человек, а 18 получили ранения.

Завтра в Запорожье объявлен День траура по погибшим. В настоящее время поисково-спасательная операция на местах ударов продолжается.

А временно исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил, что в течение сентября российские оккупанты применили около 27 тысяч средств поражения для атак на Запорожье и прилегающий район.