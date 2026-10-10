В Запорожье и его районе за месяц было выпущено 27 тысяч боеприпасов

Временный исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Фото: кадр из видео

В сентябре российские войска применили около 27 тысяч средств поражения по Запорожью и окрестностям. Ежедневно по территории Запорожской области летит почти тысяча средств поражения, около 75 % из них — беспилотники.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

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По Запорожской области ежедневно летит почти тысяча средств поражения

Михаил Семикин сообщил, что в течение сентября интенсивность российских атак на Запорожье и окрестности остается высокой. Всего за месяц по этим территориям было выпущено около 27 тысяч боеприпасов.

"Если смотреть на последние два месяца, то, к сожалению, динамика не меняется. Меняется количество средств поражения, угрожающих подконтрольной территории Запорожской области. Ежедневно это почти тысяча. Если взять сентябрь, то 27 тысяч различных видов вооружения летели в сторону Запорожья или Запорожского района. Большинство, почти 75%, — это БПЛА", — сказал он.

Он отметил, что в настоящее время беспилотники и война "меняют свою природу". По его словам, сейчас идет "соревнование" за скорость принятия решений и изменений в связи с новыми вызовами войны.

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Отдельно глава Запорожской ОВА прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, она остается тяжелой, однако стабильной.

"Насколько я вижу и знаю, ситуация остается прежней. Информации о какой-либо угрозе, о которой говорили неделю-две назад, о значительном скоплении войск, у меня нет", — заявил временный и.о. главы Запорожской ОВА.

Мы писали, что РФ постоянно атакует Запорожье с помощью реактивных БПЛА. К сожалению, число погибших возросло до 12, среди них трое детей. В настоящее время проводится спасательно-поисковая операция, под завалами могут находиться люди.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту ужасную трагедию. Он отметил, что РФ сбросила пять кассетных бомб на жилые дома.