По Запоріжжю та району випустили 27 тисяч засобів ураження за місяць

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Фото: кадр із відео

За вересень російські війська застосували близько 27 тисяч засобів ураження по Запоріжжю та району. Щодня по території Запорізької області летить майже тисяча засобів ураження, близько 75% із них — безпілотники.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

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По Запорізькій області щодня летить майже тисяча засобів ураження

Михайло Семікін повідомив, що протягом вересня інтенсивність російських атак на Запоріжжя та район залишається високою. Загалом за місяць по цих територіях випустили близько 27 тисяч засобів ураження.

"Якщо дивитися на останні два місяці, то, на жаль, динаміка не змінюється. Змінюється стосовно тої кількості засобів враження, які загрожують підконтрольній території Запорізької області. Щодня це майже тисяча. Якщо там за вересень місяць, то 27 тисяч різних видів озброєння летіло в бік Запоріжжя або Запорізького району. Більшість, частина, 75% майже, це БПЛА", — сказав він.

Він зазначив, що наразі безпілотники та війна "змінюють свою природу". За його словами, наразі проходить "змагання" за швидкість прийняття рішень і змін щодо нових викликів війни.

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Окремо очільник Запорізької ОВА прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, вона залишається тяжкою, однак стабільною.

"Про те, що я бачу і знаю, вона залишається на місці. Якоїсь загрози, про яку казали тиждень-два тому, про велику кількість накопичення військ, у мене інформації не існує", — заявив тимчасовий в.о. голови Запорізької ОВА.

Ми писали, що РФ стабільно атакує Запоріжжя за допомогою реактивних БпЛА. На жаль, кількість загиблих збільшилась до 12, серед них троє дітей. Наразі проходить рятувально-пошукова операція, під завалами можуть перебувати люди.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю жахливу трагедію. Він зазначив, що РФ скинула пʼять КАБів на житлові будинки.