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Главная Новости дня Россияне ударили по многоэтажке в Днепре: есть раненые

Россияне ударили по многоэтажке в Днепре: есть раненые

Ua ru
11 октября 2026 02:01
Вечером 10 октября 2026 года РФ обстреляла многоэтажку в Днепре
Многоэтажка в Днепре после российского обстрела 10 октября 2026 года. Фото: t.me/borys_filatovv

Поздно вечером в субботу, 10 октября, российские военнослужащие обстреляли Днепр. "Шахед" попал в жилую девятиэтажку. По меньшей мере трое человек получили ранения.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Новини.LIVE.

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Вечером 10 октября 2026 года армия РФ обстреляла Днепр
Скриншот сообщения t.me/borys_filatovv

Последствия обстрела Днепра вечером 10 октября

В результате взрыва получили повреждения прилегающие к многоэтажке дома. Количество выбитых окон, вероятно, достигнет нескольких сотен.

Городские больницы готовы принимать пострадавших, а на месте атаки работают коммунальщики. Обследование территории, которая подверглась российскому удару, будет продолжаться в течение ночи.

Вечером 10 октября 2026 года армия РФ обстреляла Днепр
Многоэтажка в Днепре после удара РФ вечером 10 октября 2026 года. Фото: https://t.me/borys_filatovv

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что днем 10 октября армия РФ нанесла удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Погиб 11-летний мальчик. Еще двое детей и трое взрослых пострадали.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Департамент образования и науки Запорожского городского совета сообщал, что в результате российской атаки кабельных ракет по Запорожью 10 октября погибли 20 человек. Среди жертв атаки — двое детей: первоклассница Елизавета Сорочишина и восьмиклассница Анна Мур-Зак. Еще 18 человек получили ранения.

Днепр обстрелы Борис Филатов война в Украине пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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