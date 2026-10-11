Зеленський назвав кількість російських атак за тиждень: понад 3 тисячі цілей

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що упродовж цього тижня російські окупанти випустили понад 3 тисячі цілей. Йдеться про авіабомби, ракети та дрони, більшість з яких реактивні. Глава держави подякував усім екстреним службам, які завжди поруч із нашими людьми та ліквідовують наслідки після російських ударів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах у неділю, 11 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Російські удари по Україні

Зеленський зазначив, що лише сьогодні зранку завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі. Там російські окупанти вбили 23 людини, четверо з них діти.

Крім того, вчора РФ вдарила по медичному закладу, а цієї ночі були удари по цивільній інфраструктурі, житлових будинках та енергетиці. Також зранку противник атакував пʼятиповерхівку в Словʼянську, внаслідок чого повністю зруйнований підʼїзд, а під завалами можуть бути люди.

Зеленський повідомив, що лише за цей тиждень росіяни випустили:

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близько 1450 авіабомб;

75 ракет різних типів;

понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% – реактивні.

"Сьогодні продовжимо координацію з партнерами — будуть розмови з європейськими лідерами. Фактично щоденно на різних рівнях координуємось та працюємо над додатковими оборонними пакетами, передусім ППО та боєприпасами для бойової авіації. Все для захисту життів наших людей та інтересів України", — зазначив глава держави.

Він заявив, що реальною причиною війни в Європі є лише Росія. За словами Зеленського, вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але російський диктатор Володимир Путін не хоче цього робити.

"Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 11 жовтня російські окупанти атакували Україну 116 дронами різних типів. Сили ППО збили та подавили 94 безпілотники.

Зокрема, цієї ночі під російським обстрілом було Дніпро. Ворог пошкодив багатоповерхівку, склади зі складами та автомобілі. Внаслідок атаки люди отримали поранення.