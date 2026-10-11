Енергетичне перемир’я між Україною та Росією: заява Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися негайно запровадити енергетичне перемир’я. Однак він не уточнив строку дії домовленості, її конкретних умов і того, як контролюватимуть дотримання режиму припинення ударів.

Про це повідомив Трамп у соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Дональда Трампа. Скриншот: Truth Social

Що написав Трамп про перемир’я

У своєму дописі американський президент заявив, що домовленість має діяти негайно. Він також закликав сторони дотримуватися її, завершивши повідомлення словами: "Не порушуйте його!"

Водночас Трамп не навів подробиць щодо умов енергетичного перемир’я та не пояснив, як саме сторони мають забезпечити його виконання.

Яка позиція України щодо припинення ударів

У цей день президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

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За словами глави держави, будь-які кроки для деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями.

Що передувало заяві Трампа

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна була готова працювати над п’ятьма форматами припинення вогню. Серед них — повне й безумовне припинення вогню, домовленості щодо Чорного моря та окреме енергетичне перемир’я. Для реалізації таких ініціатив потрібна згода Росії.

Питання енергетичного перемир’я знову загострилося після домовленості США та Росії щодо постачання дизельного пального. На цьому тлі українська сторона наголошувала, що продовжуватиме удари по російських нафтопереробних заводах, доки сторони не домовляться про взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти.