Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: заявление Трампа

Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились немедленно ввести энергетическое перемирие. Однако он не уточнил срок действия соглашения, его конкретные условия и то, как будет осуществляться контроль за соблюдением режима прекращения ударов.

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, передает Новости.LIVE.

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Что написал Трамп о перемирии

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