Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: заявление Трампа

Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией
Ua ru
11 октября 2026 17:28
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились немедленно ввести энергетическое перемирие. Однако он не уточнил срок действия соглашения, его конкретные условия и то, как будет осуществляться контроль за соблюдением режима прекращения ударов.
Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, передает Новости.LIVE.
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Что написал Трамп о перемирии
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