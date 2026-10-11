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Главная Новости дня Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией

Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией

Ua ru
11 октября 2026 17:28
Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: заявление Трампа
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились немедленно ввести энергетическое перемирие. Однако он не уточнил срок действия соглашения, его конкретные условия и то, как будет осуществляться контроль за соблюдением режима прекращения ударов.

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, передает Новости.LIVE.

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Что написал Трамп о перемирии

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова
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