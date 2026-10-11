Зеленский об энергетическом перемирии между Украиной и РФ

Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и Россией стало для него новостью. В то же время глава государства заверил, что Украина готова согласиться на прекращение огня, если на это пойдет и российская сторона. Он также попросил президента США сообщить, когда именно должно начаться перемирие, если соответствующей договоренности достигли Трамп и Путин.

Об этом сообщили РБК-Украина и Financial Times, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно об энергетическом перемирии

Новость дополняется...