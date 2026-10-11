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Зеленский: прекращение огня стало для меня новостью

Ua ru
11 октября 2026 18:03
Зеленский об энергетическом перемирии между Украиной и РФ
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и Россией стало для него новостью. В то же время глава государства заверил, что Украина готова согласиться на прекращение огня, если на это пойдет и российская сторона. Он также попросил президента США сообщить, когда именно должно начаться перемирие, если соответствующей договоренности достигли Трамп и Путин.

Об этом сообщили РБК-Украина и Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Что известно об энергетическом перемирии

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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