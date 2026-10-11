Зеленский поддержал энергетическое перемирие Трампа и ожидает подробностей от США

Зеленский поддержал энергетическое перемирие, объявленное Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 октября, обсудил энергетическое перемирие, о котором заявил президент США Дональд Трамп, с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Украинская сторона ожидает от Вашингтона подробностей относительно этой инициативы.
Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Зеленский заявил о поддержке деэскалации
Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает шаги, которые помогут остановить войну и обеспечить долгосрочный мир.
"Украина поддерживает прекращение огня и важно, чтобы в России поддержали. С нашей, украинской стороны, всегда ПОЛНАЯ поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и обеспечения долгосрочного мира. Спасибо!", — написал Зеленский.
Что известно об энергетическом перемирии
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп объявил о согласии Украины и России немедленно ввести энергетическое перемирие. При этом он не пояснил, как долго будет действовать договоренность, на каких условиях и кто будет контролировать соблюдение прекращения ударов.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщение Трампа стало для него неожиданностью. Он подчеркнул, что Украина готова поддержать прекращение огня, если на него согласится Россия, и попросил американского лидера уточнить дату начала перемирия.