Зеленский поддержал энергетическое перемирие Трампа и ожидает подробностей от США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 октября, обсудил энергетическое перемирие, о котором заявил президент США Дональд Трамп, с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Украинская сторона ожидает от Вашингтона подробностей относительно этой инициативы.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зеленский заявил о поддержке деэскалации

Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает шаги, которые помогут остановить войну и обеспечить долгосрочный мир.

"Украина поддерживает прекращение огня и важно, чтобы в России поддержали. С нашей, украинской стороны, всегда ПОЛНАЯ поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и обеспечения долгосрочного мира. Спасибо!", — написал Зеленский.

Что известно об энергетическом перемирии

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп объявил о согласии Украины и России немедленно ввести энергетическое перемирие. При этом он не пояснил, как долго будет действовать договоренность, на каких условиях и кто будет контролировать соблюдение прекращения ударов.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщение Трампа стало для него неожиданностью. Он подчеркнул, что Украина готова поддержать прекращение огня, если на него согласится Россия, и попросил американского лидера уточнить дату начала перемирия.