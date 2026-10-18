Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

США відновили обмін розвідувальними даними з Україною після тимчасової перерви. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, не розкриваючи додаткових подробиць. Також глава держави допустив нову зустріч із представниками команди президента США Дональда Трампа наступного тижня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg у неділю, 18 жовтня.

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Що відомо про відновлення передачі розвідданих від США

За словами Володимира Зеленського, обмін розвідувальними даними між Україною та США знову працює після того, як його було заблоковано на певний період.

Водночас президент не уточнив, коли саме відновили передачу інформації та які дані знову стали доступними Україні.

Український лідер також повідомив, що вже наступного тижня може відбутися нова зустріч із командою Президента США Дональда Трампа. За його словами, вона стосуватиметься завершення повномасштабної війни Росії проти України.

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Додаткових подробиць щодо можливої зустрічі український президент не навів.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна співпрацює з десятками країн у сфері обміну розвідувальною інформацією. Він наголосив, що така підтримка є суттєвою для країни під час повномасштабної війни. Водночас інформацію про пуски балістичних ракет Україна отримує саме від США.

Новини.LIVE писали, що 15 жовтня 2026 року радник Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що США на кілька днів припиняли передавати Україні розвіддані про загрозу балістичних ударів. За його словами, у цей період Київ двічі зазнав ракетних атак без завчасних попереджень від американських партнерів. Згодом передача розвідувальної інформації відновилася.

Новини.LIVE повідомляли, що 14 жовтня Володимир Зеленський підтвердив, що США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідданими через удари по російських нафтопереробних заводах. За його словами, відповідне попередження українське військове командування отримало від американських партнерів.