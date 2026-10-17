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Головна Новини дня Зеленський повідомив, коли Україна може зустрітися з представниками США

Зеленський повідомив, коли Україна може зустрітися з представниками США

Ua ru
17 жовтня 2026 14:51
Ексклюзив
Зеленський сподівається на зустріч переговорників зі США цього тижня Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона продовжує домовлятися про зустріч із представниками США після того, як американська сторона не змогла приїхати до Брюсселя. За словами глави держави, сторони мають знайти час і визначити формат переговорів цього тижня. Він також готовий долучитися до розмови.

Про це Володимир Зеленський розповів, відповідаючи на запитання Новини.LIVE.

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Контакти України та США

"Учора наша переговорна група була на зв'язку. Принаймні Умєров і Кушнер розмовляли. Вони домовляються про зустріч, і я також готовий із ними зустрітися. Я думав, що вони зможуть знайти час і можливість приїхати до Брюсселя. Американській стороні це не вдалося, але я думаю, що цього тижня вони знайдуть можливість, і ми знайдемо формат для зустрічі", — сказав Володимир Зеленський

Водночас Зеленський не уточнив, чи мав особисту розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Також він не повідомив, чи передав Вашингтону позицію України щодо неприпустимості одностороннього зняття санкцій із Росії.

Зеленський про енергетичне перемир'я

Президент наголосив, що Україна підтримує продовження діалогу та готова працювати над припиненням російських ударів по енергетичній інфраструктурі. 

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"Ми підтримуємо діалог і готові робити все, щоб зупинити Путіна, принаймні досягти енергетичного припинення вогню. Бажано повністю припинити цю війну, треба з чогось починати. Як мінімум, треба зустрічатись і ці зустрічі плануються", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про позицію Володимира Зеленського, що послаблення санкцій проти Росії не змусить Володимира Путіна зупинити війну та попередив, що домовленості щодо російського дизельного пального можуть стати першим кроком до подальшого зняття санкцій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 16 жовтня у Брюсселі Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, захист енергетичної інфраструктури та фінансову підтримку України напередодні зими.

Володимир Зеленський США переговори Рустем Умєров Джаред Кушнер
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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