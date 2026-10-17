Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти Росії триватиме. Він назвав дизельну угоду першим кроком і заявив, що такі рішення не зупиняють російського диктатора Путіна. Водночас глава держави сподівається, що Президент США Дональд Трамп докладе зусиль, аби припинити російські вбивства, удари по українській енергетиці та війну.

Так Зеленський прокоментував рішення Дональда Трампа не застосовувати обмеження проти Росії за законом Ліндсі Грема у суботу, 17 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про зняття санкцій із Росії

За словами Зеленського, послаблення санкцій не зупиняє Путіна, а навпаки — дає йому відчуття підтримки. Український лідер наголосив, що завершити війну не вдасться, якщо обмежувати відповіді України на російські вбивства та водночас скасовувати санкції.

Коментуючи наслідки такого рішення, глава держави висловив сподівання, що Дональд Трамп зробить усе можливе для припинення російських атак і війни. Зеленський також підкреслив, що обмеження української відповіді на дії Росії не допоможе досягти цієї мети.

"На жаль, зняття санкцій буде продовжуватись. Я вважаю, що дизельна угода — це перший крок. Мені здається, що таким чином не може зупинити Путіна, а навпаки він відчуває радість, щастя, що у нього є така підтримка.

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І все ж таки ми дуже надіємося, і я особисто, що Президент Сполучених Штатів Америки, що він буде робити все, щоб Путін зупинив вбивства, зупинив удари по нашій енергетиці, зупинив цю війну. Але ще раз, обмеженням відповідей України по Росії за те, що вони вбивають наших людей, цього не зробиш. І зняттям санкції тим більше", — наголосив Зеленський.

Зеленський про спробу РФ повернути частину заморожених активів

Україна має інформацію про наміри Росії повернути частину заморожених активів через партнерів. Володимир Зеленський повідомив, що обговорив пов'язані з цим ризики з Бельгією та керівництвом Європейського Союзу. За його словами, наразі активи перебувають під повним контролем Європи та в безпеці.

Президент також зазначив, що європейські партнери не підтримують дизельну угоду США з Росією. За його словами, вони погоджуються, що санкції не можна знімати, доки Путін продовжує вбивства. Водночас триває робота над наступним пакетом санкцій.

Крім того, Зеленський повідомив про важливі домовленості щодо протиповітряної оборони та фінансової підтримки України. За його словами, у 2027 році країні додатково знадобляться 70 млрд євро.

Глава держави зазначив, що європейські партнери розуміють фінансові потреби України. Він наголосив, що ніхто з них не сказав "ні" щодо необхідної підтримки.

Новини.LIVE інформували, що 17 жовтня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру, вдаривши по понад 15 важливих об’єктах електрогенерації та енергопередачі. За його словами, за ніч окупанти застосували понад 320 дронів і ракети, намагаючись виснажити українські резерви та залишити людей без світла й опалення напередодні зими. Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на Росію та забезпечити дієвість санкцій, зокрема закону Ліндсі Грема.

Новини.LIVE писали, що Зеленський заявив, що у 2027 році війна коштуватиме Україні 155 млрд євро, а для оборони та стримування російської агресії знадобиться щонайменше 70 млрд євро додаткової допомоги від європейських партнерів. За його словами, додаткове фінансування дозволить у кілька разів збільшити виробництво українських дронів і посилити тиск на Росію. Зеленський також закликав ЄС врахувати оборонні потреби України в бюджеті на період із 2028 року, наголосивши на важливості української армії та військових технологій для безпеки Європи.