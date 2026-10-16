Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року для фінансування війни та забезпечення обороноздатності держави Україні знадобиться щонайменше 70 млрд євро додаткової підтримки від європейських партнерів. Адже загальна вартість війни у 2027 році може сягати 155 мільярдів євро.

Про це глава держави заявив під час виступу в Брюсселі, передає Новини.LIVE.

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Зеленський: у 2027 році вартість війни сягне 155 млрд євро

Президент Зеленський повідомив на зустрічі в Брюсселі, що загальна вартість війни для України наступного року становитиме 155 млрд євро. Він наголосив, що для оборонної спроможності України та її можливостей стримувати російську агресію, потрібно щонайменше 70 млрд євро додаткового фінансування.

"Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас – на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати Росію", — сказав він.

Така фінансова допомога необхідна для збільшення виробництва українських ударних БпЛА.

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Україна може збільшити виробництво дронів у кілька разів

Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Європейської ради та наголосив, що наразі дрони відіграють надважливу роль у бойових діях, саме завдяки ним українські військові зупиняють більшість російських штурмів, порушують їх логістику та завдають ударів по економіці РФ. Україна має можливість значно наростити виробництво безпілотників, але для цього бракує фінансування.

"Зараз ми могли б подвоїти чи потроїти виробництво дронів – залежно від типу. Але нам просто не вистачає на це грошей. Це правда. Лише уявіть, якби ми могли чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні", — наголосив Зеленський.

Зеленський закликав врахувати оборонні потреби України в бюджеті ЄС

Окремо президент звернув увагу на довгострокові загрози з боку Росії та порівняв країну-агресора з Північною Кореєю.

"Ми віримо, що ця війна завершиться якнайшвидше. Але Путін планує залишатися ще значно довше. Він будує Росію, схожу на Північну Корею, де дітей змалку виховують для війни й готовності померти за свого лідера. Тому Росія не перестане бути небезпечною", — сказав він у зверненні.

Він наголосив, що наразі українська армія, військові технології та оборонний потенціал є важливими не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Проте, на його думку, ці потреби поки недостатньо враховані в бюджетному плануванні Євросоюзу на період із 2028 року.

"І саме наша українська сила, наша армія, наші технології допомагають гарантувати також європейську безпеку, вашу безпеку. На нашу думку, ці гарантії безпеки поки що не відображені у вашому бюджеті на період із 2028 року. Давайте серйозно підійдемо до цього питання. Давайте визначимо, як саме оборонні спроможності України мають бути враховані в цьому бюджеті", — заявив президент.

Ми писали, що на цій зустрічі український лідер Володимир Зеленський заявив, що Starlink не використовують для ударів по території Росії. Він також додав, що обмеження супутникового зв’язку досі не знято.

Новини.LIVE інформували, що за словами Володимира Зеленського, Україна отримує інформацію про виходи балістики РФ саме від США. Він також додав, що обмін розвідувальними даними відбувається з низкою інших країн-партнерів.