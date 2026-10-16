Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году для финансирования войны и обеспечения обороноспособности государства Украине потребуется не менее 70 млрд евро дополнительной поддержки от европейских партнеров. Ведь общая стоимость войны в 2027 году может составить 155 миллиардов евро.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

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Зеленский: в 2027 году стоимость войны достигнет 155 млрд евро

Президент Зеленский сообщил на встрече в Брюсселе, что общая стоимость войны для Украины в следующем году составит 155 млрд евро. Он подчеркнул, что для оборонного потенциала Украины и ее возможностей сдерживать российскую агрессию потребуется не менее 70 млрд евро дополнительного финансирования.

"В следующем году война обойдется в 155 миллиардов евро. И нам нужно как минимум 70 миллиардов евро дополнительно от вас — на оборону, на оружие и на нашу стойкость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас оказать эту поддержку. Она поможет нам сдерживать Россию", — сказал он.

Такая финансовая помощь необходима для увеличения производства украинских ударных БПЛА.

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Украина может увеличить производство дронов в несколько раз

Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Европейского совета и подчеркнул, что в настоящее время дроны играют чрезвычайно важную роль в боевых действиях, именно благодаря им украинские военные останавливают большинство российских штурмов, нарушают их логистику и наносят удары по экономике РФ. Украина имеет возможность значительно нарастить производство беспилотников, но для этого не хватает финансирования.

"Сейчас мы могли бы удвоить или утроить производство дронов — в зависимости от типа. Но нам просто не хватает на это денег. Это правда. Только представьте, если бы мы могли оказывать на Россию в два-три раза большее давление, чем сегодня", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский призвал учесть оборонные потребности Украины в бюджете ЕС

Отдельно президент обратил внимание на долгосрочные угрозы со стороны России и сравнил страну-агрессора с Северной Кореей.

"Мы верим, что эта война закончится как можно скорее. Но Путин планирует оставаться еще значительно дольше. Он строит Россию, похожую на Северную Корею, где детей с раннего возраста воспитывают для войны и готовности умереть за своего лидера. Поэтому Россия не перестанет быть опасной", — сказал он в обращении.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинская армия, военные технологии и оборонный потенциал важны не только для Украины, но и для безопасности всей Европы. Однако, по его мнению, эти потребности пока недостаточно учтены в бюджетном планировании Евросоюза на период с 2028 года.

"И именно наша украинская сила, наша армия, наши технологии помогают гарантировать также европейскую безопасность, вашу безопасность. По нашему мнению, эти гарантии безопасности пока не отражены в вашем бюджете на период с 2028 года. Давайте серьезно подойдем к этому вопросу. Давайте определим, как именно оборонный потенциал Украины должен быть учтен в этом бюджете", — заявил президент.

Мы писали, что на этой встрече украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Starlink не используется для нанесения ударов по территории России. Он также добавил, что ограничения на спутниковую связь до сих пор не сняты.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Владимира Зеленского, Украина получает информацию о вылетах баллистической ракеты РФ именно от США. Он также добавил, что обмен разведывательными данными происходит с рядом других стран-партнеров.