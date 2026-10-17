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Главная Новости дня Зеленский: снятие санкций с России будет продолжаться

Зеленский: снятие санкций с России будет продолжаться

Ua ru
17 октября 2026 14:10
Зеленский заявил, что снятие санкций с России будет продолжаться reutersconnect.com
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против России будет продолжаться. Он назвал соглашение о дизельном топливе первым шагом и заявил, что такие решения не останавливают российского диктатора Путина. В то же время глава государства надеется, что президент США Дональд Трамп приложит усилия, чтобы положить конец российским убийствам, ударам по украинской энергетике и войне.

Так Зеленский прокомментировал решение Дональда Трампа не применять ограничения против России в соответствии с законом Линдси Грэма в субботу, 17 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о снятии санкций с России

По словам Зеленского, ослабление санкций не останавливает Путина, а наоборот — дает ему ощущение поддержки. Украинский лидер подчеркнул, что завершить войну не удастся, если ограничивать ответные меры Украины на российские убийства и одновременно отменять санкции.

Комментируя последствия такого решения, глава государства выразил надежду, что Дональд Трамп сделает все возможное для прекращения российских атак и войны. Зеленский также подчеркнул, что ограничение украинского ответа на действия России не поможет достичь этой цели.

"К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что соглашение о дизельном топливе — это первый шаг. Мне кажется, что таким образом Путина остановить нельзя, а наоборот, он испытывает радость и счастье от того, что у него есть такая поддержка.

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И все же мы очень надеемся, и я лично, что президент Соединенных Штатов Америки будет делать все, чтобы Путин прекратил убийства, прекратил удары по нашей энергетике, прекратил эту войну. Но еще раз: ограничением ответных мер Украины в отношении России за то, что они убивают наших людей, этого не добиться. И снятием санкций — тем более", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о попытке РФ вернуть часть замороженных активов

У Украины есть информация о намерениях России вернуть часть замороженных активов через партнеров. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил связанные с этим риски с Бельгией и руководством Европейского Союза. По его словам, в настоящее время активы находятся под полным контролем Европы и в безопасности.

Президент также отметил, что европейские партнеры не поддерживают дизельное соглашение США с Россией. По его словам, они согласны с тем, что санкции нельзя снимать, пока Путин продолжает убийства. В то же время продолжается работа над следующим пакетом санкций.

Кроме того, Зеленский сообщил о важных договоренностях относительно противовоздушной обороны и финансовой поддержки Украины. По его словам, в 2027 году стране дополнительно понадобятся 70 млрд евро.

Глава государства отметил, что европейские партнеры понимают финансовые потребности Украины. Он подчеркнул, что никто из них не сказал "нет" в отношении необходимой поддержки.

Новини.LIVE сообщали, что 17 октября 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру, нанеся удары по более чем 15 важным объектам электрогенерации и энергопередачи. По его словам, за ночь оккупанты применили более 320 дронов и ракет, пытаясь истощить украинские резервы и оставить людей без света и отопления в преддверии зимы. Зеленский призвал усилить международное давление на Россию и обеспечить эффективность санкций, в частности закона Линдси Грэма.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский заявил: в 2027 году война обойдётся Украине в 155 млрд евро, а для обороны и сдерживания российской агрессии потребуется не менее 70 млрд евро дополнительной помощи от европейских партнёров. По его словам, дополнительное финансирование позволит в несколько раз увеличить производство украинских дронов и усилить давление на Россию. Зеленский также призвал ЕС учесть оборонные потребности Украины в бюджете на период с 2028 года, подчеркнув важность украинской армии и военных технологий для безопасности Европы.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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