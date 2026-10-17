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Главная Новости дня Зеленский сообщил, когда Украина может встретиться с представителями США

Зеленский сообщил, когда Украина может встретиться с представителями США

Ua ru
17 октября 2026 14:51
Эксклюзив
Зеленский надеется, что на этой неделе состоится встреча переговорщиков с США Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона продолжает договариваться о встрече с представителями США после того, как американская сторона не смогла приехать в Брюссель. По словам главы государства, стороны должны найти время и определить формат переговоров на этой неделе. Он также готов присоединиться к беседе.

Об этом Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопрос Новини.LIVE.

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Контакты Украины и США

"Вчера наша переговорная группа была на связи. По крайней мере, Умеров и Кушнер разговаривали. Они договариваются о встрече, и я также готов встретиться с ними. Я думал, что они смогут найти время и возможность приехать в Брюссель. Американской стороне это не удалось, но я думаю, что на этой неделе они найдут возможность, и мы определим формат встречи", — сказал Владимир Зеленский

В то же время Зеленский не уточнил, состоялся ли у него личный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Также он не сообщил, передал ли Вашингтону позицию Украины относительно недопустимости одностороннего снятия санкций с России.

Зеленский об энергетическом перемирии

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает продолжение диалога и готова работать над прекращением российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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"Мы поддерживаем диалог и готовы делать все, чтобы остановить Путина, по крайней мере, добиться энергетического прекращения огня. Желательно полностью прекратить эту войну, но с чего-то нужно начинать. Как минимум, нужно встречаться, и эти встречи планируются", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о позиции Владимира Зеленского, что ослабление санкций против России не заставит Владимира Путина остановить войну, и предупреждал, что договоренности по российскому дизельному топливу могут стать первым шагом к дальнейшему снятию санкций.

Также Новини.LIVE сообщали, что 16 октября в Брюсселе Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили укрепление украинной противовоздушной обороны, защиту энергетической инфраструктуры и финансовую поддержку Украины в преддверии зимы.

Владимир Зеленский США переговоры Рустем Умеров Джаред Кушнер
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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