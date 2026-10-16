Председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: president.gov.ua

В Брюсселе 16 октября, в пятницу, президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили укрепление украинской ПВО, защиту энергетической инфраструктуры и финансовую поддержку государства в преддверии зимы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сайт Президента Украины.

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Зеленский в Брюсселе 16 октября

Украинский лидер второй день находится в столице Бельгии. Во время встречи Владимир Зеленский с лидерами ЕС подчеркнул, что Украина стремится к скорейшему завершению войны, однако пока не видит готовности России прекратить боевые действия.

"Конечно, мы хотим завершить эту войну как можно скорее. На данный момент мы не видим со стороны России сигналов о том, что они готовы к этому — к завершению этой войны. Именно поэтому мы должны готовиться к зимнему пакету. Речь идет не только об энергетике, но и о противовоздушной обороне и финансировании. Я благодарен, что ЕС поддерживает нас", — подчеркнул он.

Глава государства также проинформировал европейских лидеров об очередных ужасных российских атаках на энергетические объекты ночью и ударах по городам Украины, а также о количестве раненых.

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"Утром был ужасный удар россиян по Харькову. На данный момент известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Семнадцать человек ранены. Были российские удары и по торговому центру в Ровно, и по энергетическим объектам в четырех регионах", — добавил он.

Он сообщил, что в настоящее время Украине необходима помощь европейских партнеров для защиты населения от жестоких российских атак. В частности, речь идет о потребностях украинской энергетики в преддверии зимы и укреплении ПВО, а также о поддержке финансовой устойчивости государства в течение текущего и следующего годов.

Антониу Кошта: поддержка Украины остается непоколебимой

Президент Европейского совета Антониу Кошта на встрече отметил работу Украины над реформами и продвижением к членству в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что даже в сложных условиях полномасштабной войны украинские государственные институты продолжают работать, принимать необходимые решения для вступления в ЕС.

"Поддержка Украины со стороны Европейского Союза остается непоколебимой. Сейчас не время прекращать поддержку Украины или ослаблять санкции против России. Сейчас время усилить нашу поддержку и давление. Это необходимо для того, чтобы заставить Россию согласиться на реальное прекращение огня, сесть за стол переговоров и остановить эту войну", — подчеркнул Антониу Кошта.

Украина планирует открыть ещё два переговорных кластера до конца года

Еще одной важной темой встречи Владимира Зеленского и лидеров ЕС стала европейская интеграция Украины. Глава государства отметил открытие двух новых переговорных кластеров на этой неделе.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула интенсивное сотрудничество с Украиной и работу ее государственных институтов над реформами, необходимыми для вступления в ЕС.

"Теперь цель состоит в том, чтобы до конца года открыть последние два кластера и полноценно перейти к реализации реформ, необходимых для вступления", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Мы писали, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "не отменит никаких санкций, пока Россия не прекратит войну". Она заявила, что поддержала инициативу лидера США Дональда Трампа об энергетическом перемирии, однако "Россия не соблюдала его ни минуты".

Новини.LIVE сообщали, что в рамках согласованной кредитной программы Евросоюза на 90 млрд евро Украина получит 2,86 млрд евро для укрепления обороноспособности. Финансирование предусматривает закупку военной техники и вооружения, в частности дронов, средств ПВО и боеприпасов.