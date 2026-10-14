Еврокомиссия выделила Украине 2,86 млрд евро на оборону — фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейская комиссия выделила Украине 2,86 млрд евро на нужды обороны в рамках ранее согласованного кредита ЕС на 90 млрд евро. Средства будут направлены на закупку вооружения и военного оборудования, в частности беспилотников, систем противовоздушной обороны и боеприпасов.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём посте в X, передаёт Новини.LIVE.

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На что Украина направит оборонное финансирование

Европейская комиссия выделила 2,86 млрд евро на оборонную дееспособность Украины. Выделенные средства предназначены для обеспечения самых насущных военных потребностей Украины. На эти средства планируется закупить беспилотники, системы противовоздушной обороны, ракеты, радары, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы.

Выделение 2,86 млрд евро является частью ранее согласованного кредита Европейского Союза на общую сумму 90 млрд евро. Финансирование предусматривает поддержку Украины, в частности для укрепления ее обороноспособности.

Следующие выплаты в рамках оборонной части кредитной программы ЕС для Украины ожидаются в течение ближайших недель.

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"Неизменная поддержка Украины со стороны Европы важна как никогда. Это поможет защитить её небо, спасти жизни, защитить её землю. Сегодняшней выплатой мы продолжаем удовлетворять самые насущные оперативные потребности Украины, включая беспилотники и ракеты", — написала Урсула фон дер Ляйен.

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