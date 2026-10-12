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ЕС одобрил самое масштабное расширение санкций против России

Ua ru
12 октября 2026 13:38
ЕС утвердил крупнейший пакет санкций против России
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Фото: Reuters

Европейский Союз одобрил самое масштабное с начала полномасштабной войны России против Украины расширение санкционного списка, направленное против российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о почти 1600 новых санкционных позициях, более половины из которых связаны с производством баллистических ракет. В ЕС заявили, что ограничения должны затруднить и замедлить производство российского вооружения.

Об этом сообщила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X в понедельник, 12 октября, сообщает Новини.LIVE.

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ЕС расширил санкции против российского ВПК

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили почти 1600 новых санкционных позиций, направленных против России. Кая Каллас назвала это крупнейшим расширением санкционного списка ЕС с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили почти 1600 новых санкционных позиций, направленных против российского военно-промышленного комплекса. Это самое крупное расширение нашего санкционного списка с начала войны (полномасштабной, — Ред.) со стороны России", — сообщила Каллас.

Глава дипломатического ведомства ЕС также подчеркнула, что страны блока продолжают действовать сообща в отношении санкционного давления на Москву:

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Как санкции повлияют на производство российского оружия

По словам Каллас, более половины новых санкционных позиций связано с производственной цепочкой баллистических ракет. Ограничения должны затруднить России производство вооружения, которое она использует в войне против Украины.

"Более половины из них связаны с производственной цепочкой баллистических ракет. Мы значительно затрудняем, замедляем и удорожаем для России производство оружия, которое она использует для уничтожения украинцев", — подчеркнула глава дипломатии ЕС.

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Скриншот сообщения Каллас/X

Новини.LIVE сообщали, что в начале октября 2026 года послы стран ЕС предварительно согласовали самое масштабное одновременное расширение санкционных списков против России с начала полномасштабной войны. Ограничения затронут 743 физических и 826 юридических лиц, в частности производителей ракет, военных кораблей, авиационных двигателей, боеприпасов и электроники. После окончательного утверждения санкций активы фигурантов в ЕС будут заморожены, а физическим лицам будет запрещен въезд и транзит по территории блока.

Новини.LIVE также писали, что сенаторы США призвали администрацию Дональда Трампа ускорить введение санкций против России в соответствии с законом Линдси Грэма. Среди приоритетов — усиление давления на российский "теневой флот", финансовые сети, помогающие Москве обходить ограничения, и поставки технологий для российского ВПК. Законодатели подчеркнули, что промедление с экономическим давлением позволяет России продолжать войну против Украины.

санкции против России Европейский союз санкции Европа война в Украине Кайя Каллас
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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