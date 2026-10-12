ЄС затвердив найбільший пакет санкцій проти Росії

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Фото: Reuters

Європейський Союз схвалив найбільше від початку повномасштабної війни Росії проти України розширення санкційного списку, спрямоване проти російського військово-промислового комплексу. Йдеться про майже 1600 нових санкційних позицій, понад половина з яких пов’язана з виробництвом балістичних ракет. У ЄС заявили, що обмеження мають ускладнити та уповільнити виготовлення російського озброєння.

Про це повідомила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X у понеділок, 12 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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ЄС розширив санкції проти російського ВПК

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили майже 1600 нових санкційних позицій, спрямованих проти Росії. Кая Каллас назвала це найбільшим розширенням санкційного списку ЄС від початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Міністри закордонних справ ЄС щойно ухвалили майже 1600 нових санкційних позицій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу. Це найбільше розширення нашого санкційного списку з початку війни (повномасштабної, — Ред.) з боку Росії", — повідомила Каллас.

Голова дипломатії ЄС також наголосила, що країни блоку продовжують діяти спільно щодо санкційного тиску на Москву:

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Як санкції вплинуть на виробництво російської зброї

За словами Каллас, понад половина нових санкційних позицій пов’язана з виробничим ланцюгом балістичних ракет. Обмеження мають ускладнити Росії виробництво озброєння, яке вона використовує у війні проти України.

"Більше ніж половина з них пов'язані з виробничим ланцюжком балістичних ракет. Ми значно ускладнюємо, уповільнюємо та здорожчуємо для Росії виробництво зброї, яку вона використовує для знищення українців", — наголосила голова дипломатії ЄС.

Скриншот повідомлення Каллас/X

Новини.LIVE інформували, що на початку жовтня 2026 року посли країн ЄС попередньо погодили найбільше одночасне розширення санкційних списків проти Росії від початку повномасштабної війни. Обмеження охоплять 743 фізичних та 826 юридичних осіб, зокрема виробників ракет, військових кораблів, авіаційних двигунів, боєприпасів та електроніки. Після остаточного затвердження санкцій активи фігурантів у ЄС заморозять, а фізичним особам заборонять в’їзд і транзит територією блоку.

Новини.LIVE також писали, що сенатори США закликали адміністрацію Дональда Трампа прискорити запровадження санкцій проти Росії за законом Ліндсі Грема. Серед пріоритетів — посилення тиску на російський "тіньовий флот", фінансові мережі, які допомагають Москві обходити обмеження, та постачання технологій для російського ВПК. Законодавці наголосили, що зволікання з економічним тиском дозволяє Росії продовжувати війну проти України.