Кая Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти Росії

Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас. Фото: Reuters

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу планують у понеділок, 12 жовтня, затвердити найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкційних списків проти Росії. Обмеження мають бути спрямовані проти російської військової машини.

Про це Каллас повідомила у дописі в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Реклама

Russian strikes killed over 80 Ukrainian civilians in two days. Moreover, it has stepped up its hybrid attacks against Europe, both EU Member States and NATO Allies.



Suspending sanctions on Russian diesel provides Moscow with more revenues to wage war.



This is not the time to… — Kaja Kallas (@kajakallas) October 10, 2026

Каллас виступила проти послаблення санкцій

"Призупинення санкцій щодо російського дизельного пального дає Москві більше доходів для ведення війни", — написала вона.

За словами Каллас, Європа не збирається послаблювати тиск на Росію.

Читайте також:

"Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме", — наголосила висока представниця ЄС.

Каллас заявила про нові загрози з боку Росії

Окремо Каллас звернула увагу на наслідки російських ударів по Україні та гібридні атаки проти європейських країн. Вона зауважила, що за два дні російські атаки вбили десятки мирних жителів.

"Російські удари за два дні вбили понад 80 українських цивільних. Крім того, Росія посилила гібридні атаки проти Європи — як держав-членів ЄС, так і союзників по НАТО", — написала Каллас.

Що відомо про домовленості Трампа з Путіним

Новини.LIVE нещодавно писали, що що президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо експорту російського дизельного пального. За словами американського лідера, постачання мали розпочатися негайно, а згодом їхні обсяги планували збільшити.

Раніше Новини.LIVE також повідомляли, що на тлі цих домовленостей Велика Британія підтвердила, що продовжить військову та фінансову підтримку України й не послаблюватиме санкційний тиск на Росію. В офіційному Лондоні наголосили, що позиція щодо допомоги Києву залишається незмінною, а міжнародні партнери мають і надалі підтримувати здатність України захищатися від російської агресії.