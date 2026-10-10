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Головна Новини дня Каллас анонсувала найбільший пакет санкцій ЄС проти Росії

Каллас анонсувала найбільший пакет санкцій ЄС проти Росії

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10 жовтня 2026 18:33
Кая Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти Росії
Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас. Фото: Reuters

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу планують у понеділок, 12 жовтня, затвердити найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкційних списків проти Росії. Обмеження мають бути спрямовані проти російської військової машини.

Про це Каллас повідомила у дописі в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Каллас виступила проти послаблення санкцій

"Призупинення санкцій щодо російського дизельного пального дає Москві більше доходів для ведення війни", — написала вона.

За словами Каллас, Європа не збирається послаблювати тиск на Росію.

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"Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме", — наголосила висока представниця ЄС.

Каллас заявила про нові загрози з боку Росії

Окремо Каллас звернула увагу на наслідки російських ударів по Україні та гібридні атаки проти європейських країн. Вона зауважила, що за два дні російські атаки вбили десятки мирних жителів.

"Російські удари за два дні вбили понад 80 українських цивільних. Крім того, Росія посилила гібридні атаки проти Європи — як держав-членів ЄС, так і союзників по НАТО", — написала Каллас.

Що відомо про домовленості Трампа з Путіним

Новини.LIVE нещодавно писали, що що президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо експорту російського дизельного пального. За словами американського лідера, постачання мали розпочатися негайно, а згодом їхні обсяги планували збільшити.

Раніше Новини.LIVE також повідомляли, що на тлі цих домовленостей Велика Британія підтвердила, що продовжить військову та фінансову підтримку України й не послаблюватиме санкційний тиск на Росію. В офіційному Лондоні наголосили, що позиція щодо допомоги Києву залишається незмінною, а міжнародні партнери мають і надалі підтримувати здатність України захищатися від російської агресії.

санкції проти Росії Європейський союз санкції Європа Кая Каллас Росія
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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