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Главная Новости дня Каллас объявила о крупнейшем пакете санкций ЕС против России

Каллас объявила о крупнейшем пакете санкций ЕС против России

Ua ru
10 октября 2026 18:33
Кая Каллас объявила о новых санкциях ЕС против России
Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас. Фото: Reuters

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Евросоюза планируют в понедельник, 12 октября, утвердить самое масштабное с начала полномасштабной войны расширение санкционных списков против России. Ограничения должны быть направлены против российской военной машины.

Об этом Каллас сообщила в посте в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

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Каллас выступила против ослабления санкций

"Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива дает Москве больше доходов для ведения войны", — написала она.

По словам Каллас, Европа не собирается ослаблять давление на Россию.

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"Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет", — подчеркнула верховная представительница ЕС.

Каллас заявила о новых угрозах со стороны России

Отдельно Каллас обратила внимание на последствия российских ударов по Украине и гибридные атаки против европейских стран. Она отметила, что за два дня российские атаки унесли жизни десятков мирных жителей.

"Российские удары за два дня унесли жизни более 80 украинских гражданских лиц. Кроме того, Россия усилила гибридные атаки против Европы — как против государств-членов ЕС, так и против союзников по НАТО", — написала Каллас.

Что известно о договоренностях Трампа с Путиным

Новини.LIVE недавно сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Владимиром Путиным по экспорту российского дизельного горючего. По словам американского лидера, поставки должны были начаться немедленно, а затем их объемы планировали увеличить.

Ранее Новини.LIVE также сообщали, что на фоне этих договоренностей Великобритания подтвердила, что продолжит военную и финансовую поддержку Украины и не ослабит санкционное давление на Россию. В Лондоне подчеркнули, что позиция по поводу помощи Киеву остается неизменной, а международные партнеры должны и дальше поддерживать способность Украины защищаться от российской агрессии.

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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