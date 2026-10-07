В МЗС розкрили деталі найбільшого пакета санкцій ЄС проти Росії

Засідання Європейського парламенту: Reuters

Посли країн Європейського Союзу попередньо погодили найбільше одночасне розширення санкційних списків проти Росії від початку повномасштабної війни. Основний удар обмежень спрямований на російський військово-промисловий комплекс, а до списків планують включити 743 фізичних та 826 юридичних осіб.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

На кого спрямовані нові санкції ЄС

За словами Тихого, до нових санкційних списків включили підприємства, які виробляють ракети, військові кораблі та підводні човни, авіаційні двигуни, артилерію, боєприпаси й електроніку. Обмеження також стосуватимуться керівників таких компаній.

Тихий розповів, що Україна перед ухваленням цього рішення передавала європейським партнерам власні пропозиції щодо майбутніх обмежень. Саме офіційний Київ пропонував запровадити санкції проти підприємств, які залучені до виробництва балістичних ракет. Євросоюз у підсумку врахував українські списки.

Окремо санкції мають запровадити проти 77 осіб, які брали участь у російських виборах на тимчасово окупованих територіях України.

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Тихий також повідомив про продовження раніше запроваджених обмежень проти осіб та організацій, пов'язаних із застосуванням хімічної зброї.

"Крім введення нових санкцій, були також продовжені раніше накладені санкційні обмеження щодо 31 фізичної і 6 юридичних осіб, які займалися поширенням і застосуванням хімічної зброї", — зазначив Тихий.

Після остаточного затвердження санкцій активи осіб та компаній зі списку в ЄС заморозять. Їм також заборонять надавати кошти та інші економічні ресурси, а для фізичних осіб діятиме заборона на в'їзд і транзит територією Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що спецпосланець США Джон Коул запропонував Дональду Трампу послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політичних в'язнів.

Також Новини.LIVE писав, що речник Кремля Дмитро Пєсков назвав недоречною ідею послаблення американських санкцій в обмін на звільнення політичних в'язнів. Він заявив, що Москва заперечує наявність таких в'язнів у Росії, водночас російські та американські силовики підтримують контакти щодо обміну ув'язненими.