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Головна Новини дня Сибіга закликав світ посилити тиск на Росію через нові удари

Сибіга закликав світ посилити тиск на Росію через нові удари

Ua ru
27 вересня 2026 00:02
Ексклюзив
Сибіга закликав партнерів надати Україні більше систем ППО
Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує щоденні атаки та перевіряє готовність світу реагувати на ескалацію. Він закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву та надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Андрія Сибіги.

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Атаки на Киев
Наслідки атак по Києву. Фото: Reuters

Сибіга відреагував на російські атаки

Глава МЗС заявив, що російські удари по Україні не припиняються. Унаслідок ударів по Києву напередодні загинули щонайменше четверо людей, ще 47 зазнали поранень.

За словами Сибіги, наступного дня під ударом опинилися дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині та університет у Харкові. Російські атаки були спрямовані й на енергетичну інфраструктуру.

"Ескалація Росії — це не те, що відбувається час від часу між раундами дипломатії. Це відбувається щодня, з атаками, що стають дедалі жорстокішими, і цивільні платять ціну", — наголосив міністр.

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Сибіга закликав партнерів посилити тиск

За словами глави МЗС, Москва своїми діями перевіряє, скільки насильства міжнародна спільнота готова терпіти. Він наголосив на необхідності сильнішої відповіді партнерів України.

Сибіга закликав збільшити постачання засобів ППО, посилити санкції та інші форми тиску на Росію. За його словами, ці кроки мають підвищити для Москви ціну продовження війни.

"Росія випробовує, скільки насильства світ терпітиме. Відповідь повинна бути чіткою: ескалація призведе до більшого тиску, більшої підтримки України та вищої ціни для агресора", — наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про відсутність у Росії готовності завершувати війну та звинуватив Володимира Путіна у пошуку приводів для уникнення переговорів.

Також Новини.LIVE писав, що під час нічної російської атаки на Харків було пошкоджено Державний біотехнологічний університет. У лабораторному корпусі вибило вікна, пошкодило двері та навчальні приміщення, однак співробітники закладу не постраждали.

санкції проти Росії МЗС Андрій Сибіга ППО війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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