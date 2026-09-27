Сибига призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО

Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия продолжает ежедневные атаки и проверяет готовность мира реагировать на эскалацию. Он призвал партнеров усилить санкционное давление на Москву и предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Сибиги.

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Последствия атак на Киев. Фото: Reuters

Сибига отреагировал на российские атаки

Глава МИД заявил, что российские удары по Украине не прекращаются. В результате ударов по Киеву накануне погибли по меньшей мере четыре человека, еще 47 получили ранения.

По словам Сибиги, на следующий день под ударом оказались детский сад в Киеве, лицей в Киевской области и университет в Харькове. Российские атаки были направлены и на энергетическую инфраструктуру.

"Эскалация России — это не то, что происходит время от времени между раундами дипломатии. Это происходит ежедневно, атаки становятся все более жестокими, и гражданские платят за это цену", — подчеркнул министр.

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Сибига призвал партнеров усилить давление

По словам главы МИД, Москва своими действиями проверяет, сколько насилия международное сообщество готово терпеть. Он подчеркнул необходимость более сильного ответа партнеров Украины.

Сибига призвал увеличить поставки средств ПВО, усилить санкции и другие формы давления на Россию. По его словам, эти шаги должны повысить для Москвы цену продолжения войны.

"Россия проверяет, сколько насилия мир будет терпеть. Ответ должен быть четким: эскалация приведет к большему давлению, большей поддержке Украины и более высокой цене для агрессора", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский заявил об отсутствии у России готовности завершать войну и обвинил Владимира Путина в поиске поводов для уклонения от переговоров.

Также Новини.LIVE писал, что во время ночной российской атаки на Харьков был поврежден Государственный биотехнологический университет. В лабораторном корпусе выбило окна, были повреждены двери и учебные помещения, однако сотрудники учреждения не пострадали.