Пєсков відкинув ідею США послабити санкції проти РФ

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав недоречною ідею США послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політичних бранців. Він заявив, що в Кремлі заперечують наявність політичних в’язнів у Росії. Водночас Пєсков повідомив, що російські та американські силовики підтримують контакти щодо обміну ув’язненими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дмитра Пєскова у середу, 30 вересня.

Реклама

У Кремлі відреагували на ідею США щодо санкцій

Нещодавно The Atlantic опублікувало матеріал про те, що Президент США Дональд Трамп підтримав ідею послаблення санкцій проти Росії в обмін на звільнення політичних бранців.

За даними журналістів, такий підхід міг би створити можливості для укладення ділових угод із Росією ще до завершення війни в Україні.

Згідно з інформацією The Atlantic, цим питанням у США займається посланець президента у Східній Європі Джон Коул. Його план передбачає принцип "послуга за послугу".

Читайте також:

Також Коул хотів об’єднати свої зусилля зі Стівом Віткоффом, який є головною контактною особою Дональда Трампа з Москвою.

Що заявив речник Кремля Пєсков

У середу, 30 вересня, Дмитро Пєсков уперше прокоментував інформацію The Atlantic про можливе пом’якшення санкцій проти Росії в обмін на політичних в’язнів.

Речник Кремля заявив, що Білий дім нібито неправильно сформулював питання щодо такого обміну. За словами Пєскова, російська сторона категорично заперечує наявність політичних в’язнів.

"Ми категорично заперечуємо наявність будь-яких політичних в'язнів і вважаємо, що таке формулювання питання є абсолютно недоречним", — заявив Пєсков.

Водночас Пєсков зазначив, що російські та американські силовики підтримують контакти щодо обміну ув’язненими.

Новини.LIVE інформували, що спецпосланець США Джон Коул запропонував Дональду Трампу зняти санкції з Росії в обмін на звільнення політичних в’язнів. Ідею йому запропонував російський дисидент і нобелівський лауреат Дмитро Муратов. Ініціатива поки перебуває на ранній стадії, а Трамп погодився спробувати цей підхід.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що у США вже розпочався етап застосування санкційно-тарифного закону Ліндсі Грема. Україна очікує від міжнародних партнерів нових санкцій і посилення тиску на Росію.