Спецпосланець США запропонував Трампу зняти санкції з РФ в обмін на політв’язнів

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Спецпосланець Сполучених Штатів Америки в Східній Європі Джон Коул запропонував президенту Дональду Трампу зняти санкції з Росії в обмін на політичних вʼязнів. Цю ідею йому підказав російський дисидент і нобелівський лауреат Дмитро Муратов. Наразі ініціатива перебуває на ранній стадії.

Про це повідомляє The Atlantic, передає Новини.LIVE.

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Зняття санкцій США з Росії в обмін на політвʼязнів

Нова ініціатива поки перебуває на початковому етапі, однак у разі реалізації може охопити одразу декілька напрямів політики Трампа. Зокрема, йдеться про поступове повернення Росії до міжнародних економічних процесів та розширення переговорів із Кремлем за межі питання війни проти України.

Очікується, що така ініціатива також може створити умови для укладення Сполученими Штатами економічних домовленостей щодо російських енергоресурсів, зокрема нафти й дизельного пального, а також рідкісноземельних металів та інших товарів.

А звільнення політвʼязнів потенційно міг би посилити позиції Трампа в його прагненні отримати Нобелівську премію миру.

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Раніше Коул успішно випробував подібний підхід із Лукашенком, звільнивши десятки політв’язнів в обмін на пом’якшення санкцій проти Білорусі.

За його словами, економічні угоди з Москвою можуть допомогти наблизити припинення вогню в Україні, знизивши напруженість між Росією та Заходом. Трамп дав згоду спробувати цю ідею, і вчора Білий дім висунув кандидатуру Коула на посаду спецпосланця президента США з питань заручників із рангом посла.

"Однак, цей новий підхід до взаємодії з Кремлем, ймовірно, обурить українців, європейців і навіть багатьох союзників Трампа на Капітолійському пагорбі. Будь-яка потенційна ділова угода між США та Росією ризикує спрямувати гроші до російських військових, навіть якщо вони продовжують тероризувати Україну та погрожують ширшою війною проти союзників США в Європі", — йдеться у матеріалі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, наразі в США на етапі застосування важливий санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема. За його словами, важливо реалізувати цей документ.

Крім того, Штати у жовтні готують тристоронню зустріч з Україною та Росією, аби обговорити можливе енергетичне перемирʼя. Зокрема, йдеться про удари по електростанціях, нафтопереробних заводах та інших обʼєктах.