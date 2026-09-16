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Головна Новини дня США знімуть санкції з двох компаній Білорусі в обмін на політвʼязнів

США знімуть санкції з двох компаній Білорусі в обмін на політвʼязнів

Ua ru
16 вересня 2026 15:03
Білорусь звільнила 25 політв’язнів: США пообіцяли послабити санкції
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Білорусь звільнила 25 політичних вʼязнів в обмін на зняття санкцій Сполучених Штатів Америки з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром". У Вашингтоні пообіцяли продовжувати покращувати відносини з Мінськом.

Про це повідомив спецпосланець США у справах Білорусі Джон Коул, передає Новини.LIVE.

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Звільнення політвʼязнів

"Сьогодні 25 ув’язнених вийшли на свободу! Прихильність президента Трампа до прямої дипломатії приносить результати. Дякуємо, пане президенте Лукашенко, за цей крок, а також дякуємо нашим друзям у Литві за підтримку", — заявив Коул.

Звільнення політвʼязнів з Білорусі
Звільнені політвʼязні. Фото: x.com/johnpcoale

Своєю чергою США пообіцяли зняти санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".

Як писали Новини.LIVE, 15 вересня Джон Коул провів зустріч у Мінську з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Зокрема, він передав йому вітання від Трампа.

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А у ніч на 15 вересня винищувачі НАТО вперше знищили безпілотник, який перебував у повітряному просторі Литви. Попередньо, дрон міг потрапити до Литви з боку Білорусі.

США санкції Олександр Лукашенко ув'язнені політики Білорусь
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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