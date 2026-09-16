Беларусь освободила 25 политзаключенных: США пообещали ослабить санкции

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Беларусь освободила 25 политических заключённых в обмен на снятие санкций Соединенных Штатов Америки с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром". В Вашингтоне пообещали продолжать улучшать отношения с Минском.

Об этом сообщил специальный посланник США в делах Беларуси Джон Коул, передает Новини.LIVE.

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Освобождение политзаключенных

"Сегодня 25 заключенных вышли на свободу! Приверженность президента Трампа прямой дипломатии приносит результаты. Благодарим вас, господин президент Лукашенко, за этот шаг, а также благодарим наших друзей в Литве за поддержку", — заявил Коул.

Освобожденные политзаключенные. Фото: x.com/johnpcoale

В свою очередь США пообещали снять санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

Как писали Новини.LIVE, 15 сентября Джон Коул провел встречу в Минске с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В частности, он передал ему приветствие от Трампа.

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