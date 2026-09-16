Беларусь освободила 25 политзаключенных: США пообещали ослабить санкции

США снимут санкции с двух компаний Беларуси в обмен на политзаключенных
Беларусь освободила 25 политических заключённых в обмен на снятие санкций Соединенных Штатов Америки с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром". В Вашингтоне пообещали продолжать улучшать отношения с Минском.
Об этом сообщил специальный посланник США в делах Беларуси Джон Коул, передает Новини.LIVE.
Освобождение политзаключенных
"Сегодня 25 заключенных вышли на свободу! Приверженность президента Трампа прямой дипломатии приносит результаты. Благодарим вас, господин президент Лукашенко, за этот шаг, а также благодарим наших друзей в Литве за поддержку", — заявил Коул.
В свою очередь США пообещали снять санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".
Как писали Новини.LIVE, 15 сентября Джон Коул провел встречу в Минске с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В частности, он передал ему приветствие от Трампа.
А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые уничтожили беспилотник, находившийся в воздушном пространстве Литвы. Предположительно, дрон мог попасть в Литву со стороны Беларуси.