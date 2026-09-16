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Главная Новости дня США снимут санкции с двух компаний Беларуси в обмен на политзаключенных

США снимут санкции с двух компаний Беларуси в обмен на политзаключенных

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16 сентября 2026 15:03
Беларусь освободила 25 политзаключенных: США пообещали ослабить санкции
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Беларусь освободила 25 политических заключённых в обмен на снятие санкций Соединенных Штатов Америки с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром". В Вашингтоне пообещали продолжать улучшать отношения с Минском.

Об этом сообщил специальный посланник США в делах Беларуси Джон Коул, передает Новини.LIVE.

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Освобождение политзаключенных

"Сегодня 25 заключенных вышли на свободу! Приверженность президента Трампа прямой дипломатии приносит результаты. Благодарим вас, господин президент Лукашенко, за этот шаг, а также благодарим наших друзей в Литве за поддержку", — заявил Коул.

Звільнення політвʼязнів з Білорусі
Освобожденные политзаключенные. Фото: x.com/johnpcoale

В свою очередь США пообещали снять санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

Как писали Новини.LIVE, 15 сентября Джон Коул провел встречу в Минске с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В частности, он передал ему приветствие от Трампа.

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А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые уничтожили беспилотник, находившийся в воздушном пространстве Литвы. Предположительно, дрон мог попасть в Литву со стороны Беларуси.

США санкции Александр Лукашенко заключенные политики Беларусь
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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