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Спецпосланник Трампа встретился с Лукашенко в Минске

Ua ru
15 сентября 2026 14:58
Спецпосланник Трампа Коул встретился с Лукашенко в Минске
Встреча Лукашенка з посланцами США. Фото: БЕЛТА

Специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул прибыл в Минск и встретился с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию предыдущих договоренностей, а Коул передал Лукашенко приветствие от Дональда Трампа.

Об этом сообщает БЕЛТА, информирует Новости.LIVE.

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Коул встретился с Лукашенко

Во вторник, 15 сентября, специальный посланник президента США по делам Беларуси Джон Коул прибыл в Минск, где провел переговоры с Александром Лукашенко.

По данным БЕЛТА, Лукашенко заявил, что общество якобы с большим интересом воспринимает визиты Коула в Беларусь. Он также отметил, что за встречами внимательно следят соседние государства и другие лидеры.

Лукашенко сообщил, что на этот раз к переговорам присоединился премьер-министр Беларуси Александр Турчин. По его словам, это необходимо для того, чтобы подробно доложить о результатах предыдущих контактов и реализации достигнутых договоренностей.

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Что передал Коул от Трампа

Во время встречи Джон Коул передал Лукашенко приветствие от президента США Дональда Трампа.

"Он всячески поддерживает всё, что мы делаем", — заявил Коул.

С белорусской стороны в переговорах также принимают участие председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Встреча Коула с Лукашенко стала новым раундом контактов между представителями США и белорусских властей.

Что известно о предыдущих контактах

Ранее Джон Коул уже проводил переговоры с белорусской стороной. На этот раз Лукашенко подчеркнул необходимость обсудить не только предыдущие договоренности, но и то, как они выполняются на практике.

Как писали Новини.LIVE, российский олигарх Умар Кремлев организовал двухдневное празднование после свадьбы сына Дональда Трампа-младшего. Супруга Трампа-младшего Беттина Андерсон назвала это подарком от их друга и опровергла наличие какого-либо политического подтекста.

Также Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинская сторона ожидает, что лидеры обсудят пути завершения войны и возможные форматы прекращения огня, в частности энергетическое перемирие.

США Александр Лукашенко переговоры Минск Беларусь Джон Коул
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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